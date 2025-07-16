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Натиск росіян та оборона ЗСУ: оновлені карти бойових дій від ISW

Киев • УНН

 • 2382 просмотра

Российская армия продолжает попытки прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях, однако украинские защитники сдерживают врага. По данным ISW, ВСУ продвинулись на Сумщине, а россияне – на Купянском и Торецком направлениях.

Натиск росіян та оборона ЗСУ: оновлені карти бойових дій від ISW

российская армия продолжает попытки прорвать оборону украинских защитников на нескольких направлениях фронта. Однако Вооруженные Силы Украины (ВСУ) продолжают сдерживать врага. Об этом информирует УНН со ссылкой на аналитический отчет Института изучения войны (ISW).

Восточная ось

Курское направление. Войска РФ продолжали наступление. Сообщается, что ВСУ нанесли удар по оборонно-промышленному предприятию в Липецкой области.

Сумская область. Геолокационные кадры, опубликованные 15 июля, свидетельствуют о том, что украинские силы недавно продвинулись в северной Кондратовке

Харьковская область. 15 июля российские войска провели наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед.

Купянское направление. По геолокационным кадрам, российские оккупанты недавно продвинулись к северу от Красного Первого.

Лиманское направление. Российские войска наступали на нескольких направлениях от Лимана, в частности возле Шандриголово, Среднего и Торского.

Донецкая область

Северское направление. российские войска продолжили наступательные операции, но не продвинулись.

Часов Яр и Торецк. Захватчики атаковали в самом Часовом Яру и вблизи Предтечино, Ступочек, Белой Горы. По данным аналитиков, вражеские войска недавно продвинулись на Торецком направлении.

Покровск. российские войска вели наступательные действия до самого Покровска и других направлениях. По словам украинских военных, россияне сосредотачиваются на восточном фланге Покровского направления.

Новопавловское направление. В отчете отмечается, что оккупанты не достигли прогресса. 15 июля российские войска продолжили наступательные операции на направлении Великой Новоселки, но не продвинулись вперед.

Южная ось

Как указывают аналитики ISW, войска РФ продолжили наступление в направлении Гуляйполя и на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.

Также оккупанты продолжали ограниченные наступления на Херсонском направлении, однако безрезультатно.

Напомним, с начала суток 15 июля на фронте произошло 148 боевых столкновений. Оккупанты применили 1218 дронов-камикадзе и совершили более 4000 обстрелов, нанеся один ракетный и 39 авиационных ударов.

Российские войска продвинулись в Харьковской и Донецкой областях: обновление DeepState15.07.25, 23:36 • 2848 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Донецкая область
Харьковская область
Луганская область
Запорожская область
Институт изучения войны
Вооруженные силы Украины
Херсонская область
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