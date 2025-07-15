Генштаб про ситуацію на фронті: 148 бойових зіткнень, ворог залучиа для ураження 1218 дронів-камікадзе

Від початку цієї доби на фронті відбулося 148 бойових зіткнень. Окупанти залучили для ураження 1218 дронів-камікадзе та здійснили понад 4000 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах одного ракетного та 39 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 61 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 1218 дронів-камікадзе та здійснили понад 4000 обстрілів - йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося десять бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши чотири керовані авіабомби, а також здійснив 165 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Строївка. Одне бойове зіткнення продовжується до цього часу.

На Куп'янському напрямку агресор п'ять разів намагався йти вперед в районі населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове та Піщане. Українські захисники зупинили всі атаки ворога.

На Лиманському напрямку російські загарбники 24 рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новий Мир, Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське, у бік Шандриголового й Серебрянки. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили дві атаки окупаційних військ поблизу Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників в районах Предтечиного, Білої Гори та Ступочок. Дотепер не вщухає одне бойове зіткнення.

На Торецькому напрямку росіяни п'ять разів штурмували позиції українських підрозділів поблизу Диліївки, Торецька, Новоспаського та Русиного Яру.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 41 раз намагався просуватися уперед у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Звірове, Удачне, Олексіївка, у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Муравка Філія, Дачне. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 93 окупантів, з них 63 – безповоротно. Також знищено 4 автомобілі, 2 мотоцикли, 22 безпілотних літальних апарати та одну гармату. До того ж пошкоджено один танк та одну гармату окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Лісне, Мирне, Маліївка, Шевченко, Новосілка та у бік населеного пункту Новохатське. Три бойові зіткнення продовжуються дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку окупанти завдали авіаційного удару по районах населеного пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили сім атак окупантів у районі Антонівського моста та поблизу островів Козульський і Забич.

Понад 1200 окупантів, 6 ББМ і танки: у Генштабі ЗСУ оприлюднили втрати рф