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Понад 1200 окупантів, 6 ББМ і танки: у Генштабі ЗСУ оприлюднили втрати рф

Київ • УНН

 • 892 перегляди

За добу 14 липня російська армія втратила 1230 військовослужбовців та десятки одиниць техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.25 значно зросли.

Понад 1200 окупантів, 6 ББМ і танки: у Генштабі ЗСУ оприлюднили втрати рф

Впродовж минулої доби 14 липня російська армія на війні проти України втратила 1230 військовослужбовців та десятки одиниць техніки та озброєння. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько (+1230) осіб;
    • танків – 11022 (+3) од;
      • бойових броньованих машин – 22993 (+6) од;
        • артилерійських систем – 30346 (+52) од;
          • РСЗВ – 1440 (+2) од;
            • засоби ППО – 1194 (+0) од;
              • літаків – 421 (+0) од;
                • гелікоптерів – 340 (+0);
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45880 (+245);
                    • крилаті ракети – 3491 (+0);
                      • кораблі / катери – 28 (+0);
                        • підводні човни – 1 (+0);
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 55147 (+122);
                            • спеціальна техніка – 3932 (+0).

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              За добу 14 липня на російсько-українському фронті відбулося 138 боєзіткнень. Найбільш активні дії ворога зафіксовано на Лиманському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

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                              Gas TTF
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