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На фронті за добу 138 боєзіткнень, ворог тисне на трьох напрямках - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 1436 перегляди

За добу 14 липня на російсько-українському фронті відбулося 138 боєзіткнень. Найбільш активні дії ворога зафіксовано на Лиманському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

На фронті за добу 138 боєзіткнень, ворог тисне на трьох напрямках - Генштаб ЗСУ

Від початку понеділка, 14 липня, на російсько-українському фронті відбулося 138 боєзіткнень. Найбільш активно противник діє на Лиманському, Покровському та Новопавлівському напрямках. Про це у своєму вечірньому зведенні інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00, на фронті фіксують 138 бойових зіткнень. 

Сьогодні держава-терорист завдала двох ракетних ударів, застосувавши дві ракети, 64 авіаційних ударів, скинувши 100 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для уражень 1168 дронів-камікадзе та здійснили 3980 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- йдеться у звіті.

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 19 боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинувши 22 керовані бомби, здійснив 345 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог чотири рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Вовчанська та Кам’янки

- повідомили у Генштабі ЗСУ.

П’ять разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Нової Кругляківки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 17 російських атак у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Серебрянка, Торське та в бік Новосергіївки і Шандриголового. Ще вісім атак тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На даний час на Краматорському напрямку наші захисники зупинили чотири ворожі штурми. Ворог атакував у бік Ступочок, Предтечиного та Білої гори.

На Торецькому напрямку наші війська за сьогодні відбили п’ять ворожих атак у районах Торецька, Русиного Яру, Диліївки та в бік Катеринівки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 37 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Новоекономічне, Мирне, Родинське, Федорівка, Разіне, Лисівка, Звірове, Удачне, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Володимирівки, Покровська, Мирнограду. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 30 атак ворога, ще сім боєзіткнень тривають до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 140 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили дві бойові машини піхоти, два автомобілі, 21 БпЛА, чотири антени БпЛА, два артилерійські засоби, термінал супутникового зв’язку, також уражено квадроцикл російських окупантів

- звітує Генеральний штаб Збройних Сил України.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 16 ворожих атак поблизу населених пунктів Новохатське, Запоріжжя, Комар, Мирне, Піддубне, Новосілка, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко, Зелене Поле та Темирівка. Ще два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку наші воїни успішно відбили одну спробу загарбників просунутись у бік Кам’янського. Авіаударів зазнали Новоданилівка та Плавні.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив дев’ять невдалих спроб просунутися вперед до позицій українських підрозділів. Одрадокам’янку ворог атакував некерованими авіаційними ракетами.

Нагадаємо

Центр протидії дезінформації прогнозує посилення російської пропаганди щодо "нового наступу" та дискредитації ТЦК. Очікується також маніпуляція темою підтримки України партнерами та релігії.

17 систем Patriot вже готується до відправки в Україні - Трамп 14.07.25, 17:55 • 31422 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
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