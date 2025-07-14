На фронте за сутки 138 боестолкновений, враг давит на трех направлениях - Генштаб ВСУ

С начала понедельника, 14 июля, на российско-украинском фронте произошло 138 боестолкновений. Наиболее активно противник действует на Лиманском, Покровском и Новопавловском направлениях. Об этом в своей вечерней сводке информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, на фронте фиксируют 138 боевых столкновений.

Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара, применив две ракеты, 64 авиационных удара, сбросив 100 управляемых бомб. Кроме того, захватчики задействовали для поражений 1168 дронов-камикадзе и совершили 3980 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в отчете.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 19 боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес 7 авиационных ударов, сбросив 22 управляемые бомбы, совершил 345 обстрелов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Волчанска и Каменки - сообщили в Генштабе ВСУ.

Пять раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении вблизи Кондрашовки, Степной Новоселовки, Загрызового и в направлениях Новой Кругляковки и Петропавловки.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 17 российских атак в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Новый Мир, Колодези, Серебрянка, Торское и в сторону Новосергиевки и Шандриголового. Еще восемь атак продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили шесть вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Выемки.

В настоящее время на Краматорском направлении наши защитники остановили четыре вражеских штурма. Враг атаковал в сторону Ступочек, Предтечино и Белой горы.

На Торецком направлении наши войска за сегодня отбили пять вражеских атак в районах Торецка, Русиного Яра, Дылеевки и в сторону Катериновки.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 37 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Новоекономичное, Мирное, Родинское, Федоровка, Разино, Лысовка, Зверовое, Удачное, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Владимировки, Покровска, Мирнограда. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили 30 атак врага, еще семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 140 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили две боевые машины пехоты, два автомобиля, 21 БпЛА, четыре антенны БпЛА, два артиллерийских средства, терминал спутниковой связи, также поражен квадроцикл российских оккупантов - отчитывается Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 16 вражеских атак вблизи населенных пунктов Новохатское, Запорожье, Комар, Мирное, Поддубное, Новоселка, Воскресенка, Вольное Поле, Шевченко, Зеленое Поле и Темировка. Еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Белогорью.

На Ореховском направлении наши воины успешно отбили одну попытку захватчиков продвинуться в сторону Каменского. Авиаударам подверглись Новоданиловка и Плавни.

На Приднепровском направлении агрессор совершил девять неудачных попыток продвинуться вперед к позициям украинских подразделений. Отрадокаменку враг атаковал неуправляемыми авиационными ракетами.

Напомним

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