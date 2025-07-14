На фронте за сутки 138 боестолкновений, враг давит на трех направлениях - Генштаб ВСУ

$41.780.04
48.840.13
ukenru
"Договорились чаще созваниваться": Зеленский провел "очень хороший разговор" с Трампом
19:52 • 4164 просмотра
"Договорились чаще созваниваться": Зеленский провел "очень хороший разговор" с Трампом
16:21 • 23316 просмотра
"Он мил в разговорах, а ночью летят ракеты": Трамп заявил, что путин обманул всех, но не его
15:55 • 30712 просмотра
17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп
15:24 • 28627 просмотра
Трамп анонсирует 100% пошлины для рф, если за 50 дней не будет соглашения о прекращении огня в Украине
14 июля, 15:00 • 28461 просмотра
Объявлю вскоре: Свириденко о предложениях по кандидатурам членов правительства
Эксклюзив
14 июля, 14:00 • 28792 просмотра
Bitcoin снова бьет рекорд: что стоит за взлетом монеты и чего ждать дальше - объяснила финтех-эксперт Елена Соседка
14 июля, 13:52 • 45365 просмотра
Кабмин Зеленского 3.0: как изменится правительство Украины
Эксклюзив
14 июля, 13:34 • 42772 просмотра
Самолетостроение остается вне Defence City: в отрасли предупреждают о рисках потери потенциала
14 июля, 12:42 • 23566 просмотра
Увольнение министров планируется на среду, назначение и голосование на четверг - нардеп
14 июля, 12:26 • 27801 просмотра
Зеленский предложил кресло премьера Юлии Свириденко: что о ней известно
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1.2м/с
57%
748мм
Популярные новости
Эксперты ВРУ раскритиковали доработанный законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов14 июля, 11:15 • 65845 просмотра
Новый «Супермен» превзошел «Человека из стали» по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA14 июля, 11:18 • 43044 просмотра
В Краматорске сбежали четверо российских военнопленных: могут быть опасны14 июля, 12:25 • 24506 просмотра
Парламент на этой неделе должен разблокировать реформу АРМА, которую "боится" Дума16:13 • 28414 просмотра
Путин издал указ о тотальной русификации всего населения РФ - внешняя разведка17:21 • 7466 просмотра
публикации
Парламент на этой неделе должен разблокировать реформу АРМА, которую "боится" Дума16:13 • 28515 просмотра
Кабмин Зеленского 3.0: как изменится правительство Украины14 июля, 13:52 • 45365 просмотра
Самолетостроение остается вне Defence City: в отрасли предупреждают о рисках потери потенциала
Эксклюзив
14 июля, 13:34 • 42772 просмотра
Эксперты ВРУ раскритиковали доработанный законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов14 июля, 11:15 • 65936 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 284916 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Полтавская область
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Новый «Супермен» превзошел «Человека из стали» по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA14 июля, 11:18 • 43111 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 48317 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 44939 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 130202 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 93206 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ан-178
Боинг B-52 Стратофортресс
Dassault Rafale
Самоходная гаубица CAESAR

На фронте за сутки 138 боестолкновений, враг давит на трех направлениях - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 982 просмотра

За сутки 14 июля на российско-украинском фронте произошло 138 боестолкновений. Наиболее активные действия врага зафиксированы на Лиманском, Покровском и Новопавловском направлениях.

На фронте за сутки 138 боестолкновений, враг давит на трех направлениях - Генштаб ВСУ

С начала понедельника, 14 июля, на российско-украинском фронте произошло 138 боестолкновений. Наиболее активно противник действует на Лиманском, Покровском и Новопавловском направлениях. Об этом в своей вечерней сводке информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, на фронте фиксируют 138 боевых столкновений.

Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара, применив две ракеты, 64 авиационных удара, сбросив 100 управляемых бомб. Кроме того, захватчики задействовали для поражений 1168 дронов-камикадзе и совершили 3980 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в отчете.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 19 боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес 7 авиационных ударов, сбросив 22 управляемые бомбы, совершил 345 обстрелов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Волчанска и Каменки

- сообщили в Генштабе ВСУ.

Пять раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении вблизи Кондрашовки, Степной Новоселовки, Загрызового и в направлениях Новой Кругляковки и Петропавловки.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 17 российских атак в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Новый Мир, Колодези, Серебрянка, Торское и в сторону Новосергиевки и Шандриголового. Еще восемь атак продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили шесть вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Выемки.

В настоящее время на Краматорском направлении наши защитники остановили четыре вражеских штурма. Враг атаковал в сторону Ступочек, Предтечино и Белой горы.

На Торецком направлении наши войска за сегодня отбили пять вражеских атак в районах Торецка, Русиного Яра, Дылеевки и в сторону Катериновки.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 37 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Новоекономичное, Мирное, Родинское, Федоровка, Разино, Лысовка, Зверовое, Удачное, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Владимировки, Покровска, Мирнограда. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили 30 атак врага, еще семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 140 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили две боевые машины пехоты, два автомобиля, 21 БпЛА, четыре антенны БпЛА, два артиллерийских средства, терминал спутниковой связи, также поражен квадроцикл российских оккупантов

- отчитывается Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 16 вражеских атак вблизи населенных пунктов Новохатское, Запорожье, Комар, Мирное, Поддубное, Новоселка, Воскресенка, Вольное Поле, Шевченко, Зеленое Поле и Темировка. Еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Белогорью.

На Ореховском направлении наши воины успешно отбили одну попытку захватчиков продвинуться в сторону Каменского. Авиаударам подверглись Новоданиловка и Плавни.

На Приднепровском направлении агрессор совершил девять неудачных попыток продвинуться вперед к позициям украинских подразделений. Отрадокаменку враг атаковал неуправляемыми авиационными ракетами.

Напомним

Центр противодействия дезинформации прогнозирует усиление российской пропаганды относительно "нового наступления" и дискредитации ТЦК. Ожидается также манипуляция темой поддержки Украины партнерами и религии.

17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп14.07.25, 17:55 • 30346 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9