ЦПД прогнозує активізацію російської пропаганди щодо "нового наступу" та ТЦК

Російська пропаганда в найближчі два тижні, як очікується, посилить інформаційне нагнітання щодо нібито "нового наступу" на фронті, також серед іншого очікується посилення інформаційної операції, спрямованої проти системи ТЦК в Україні, повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО у понеділок, пише УНН.

Центр (протидії дезінформації) прогнозує, що в найближчі два тижні російська пропаганда посилить інформаційне нагнітання щодо нібито "нового наступу" на фронті. Ворог буде намагатися подати дії своєї армії як новий етап військової операції, хоча ідеться про продовження наступальної кампанії, яка триває ще з 2024 року та не дала росії очікуваних результатів - повідомили у ЦПД.

За даними ЦПД, очікується також "посилення інформаційної операції, спрямованої проти системи територіальних центрів комплектування (ТЦК) в Україні". "На тлі російських ударів по будівлях ТЦК, які вже спричинили жертви серед цивільного населення, ворожа пропаганда за допомогою фейків та маніпуляцій намагатиметься сформувати хибне уявлення, ніби такі атаки підтримуються українцями", - зазначили у Центрі.

"Також прогнозується посилення пропагандистських меседжів для дискредитації підтримки України з боку партнерів, зокрема після зустрічі "коаліції охочих" та роботи над новими пакетами санкцій проти рф", - вказали у Центрі.

Окрім того, за даними ЦПД, очікується нова хвиля пропаганди до роковин трагедії MH17. А також можлива активізація маніпуляцій на тему релігії до Дня хрещення Русі.

Новий наступ росіян в Україні: у ЦПД РНБО відреагували на публікацію Bild