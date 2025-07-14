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ЦПД прогнозирует активизацию российской пропаганды относительно «нового наступления» и ТЦК

Киев • УНН

 • 924 просмотра

Центр противодействия дезинформации прогнозирует усиление российской пропаганды относительно «нового наступления» и дискредитации ТЦК. Ожидается также манипуляция темой поддержки Украины партнерами и религии.

ЦПД прогнозирует активизацию российской пропаганды относительно «нового наступления» и ТЦК

Российская пропаганда в ближайшие две недели, как ожидается, усилит информационное нагнетание относительно якобы "нового наступления" на фронте, также среди прочего ожидается усиление информационной операции, направленной против системы ТЦК в Украине, сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО в понедельник, пишет УНН.

Центр (противодействия дезинформации) прогнозирует, что в ближайшие две недели российская пропаганда усилит информационное нагнетание относительно якобы "нового наступления" на фронте. Враг будет пытаться представить действия своей армии как новый этап военной операции, хотя речь идет о продолжении наступательной кампании, которая длится еще с 2024 года и не дала России ожидаемых результатов

- сообщили в ЦПД.

По данным ЦПД, ожидается также "усиление информационной операции, направленной против системы территориальных центров комплектования (ТЦК) в Украине". "На фоне российских ударов по зданиям ТЦК, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения, вражеская пропаганда с помощью фейков и манипуляций будет пытаться сформировать ложное представление, будто такие атаки поддерживаются украинцами", - отметили в Центре.

"Также прогнозируется усиление пропагандистских месседжей для дискредитации поддержки Украины со стороны партнеров, в частности после встречи "коалиции желающих" и работы над новыми пакетами санкций против РФ", - указали в Центре.

Кроме того, по данным ЦПД, ожидается новая волна пропаганды к годовщине трагедии MH17. А также возможна активизация манипуляций на тему религии ко Дню крещения Руси.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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