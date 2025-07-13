Новое наступление россиян в Украине: в ЦПД СНБО отреагировали на публикацию Bild

$41.820.00
48.980.00
ukenru
Неделя замедления, глубины и внутренних процессов: астропрогноз на 14–20 июля
Эксклюзив
13 июля, 06:45 • 15414 просмотра
Неделя замедления, глубины и внутренних процессов: астропрогноз на 14–20 июля
12 июля, 18:07 • 51230 просмотра
Зеленский анонсировал многоуровневую договоренность по Patriot, а также дроновые операции на территории рф
12 июля, 17:25 • 76284 просмотра
Зеленский встретился с Умеровым: говорили о дронах и, вероятно, новом назначении
12 июля, 16:32 • 97131 просмотра
Следующий "Рамштайн" состоится онлайн в ближайшие 10 дней – немецкий генерал
12 июля, 14:30 • 94761 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время
11 июля, 19:13 • 81814 просмотра
Поставки возобновлены: Зеленский о возобновлении военной помощи Украине
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 220511 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 216679 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
11 июля, 12:36 • 166664 просмотра
россия намерена войти в Днепропетровскую область на 10 км вглубь - Буданов
Эксклюзив
11 июля, 11:30 • 108250 просмотра
Десять детей отравились после посещения аквапарка на Закарпатье – полиция
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1.7м/с
43%
751мм
Популярные новости
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 13480 просмотра
Россия выпустила по Украине более 3000 ударных средств за неделю - Зеленский13 июля, 09:32 • 8998 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 11949 просмотра
Маск призывает Трампа обнародовать файлы Эпштейна13 июля, 11:20 • 4546 просмотра
Украину накроет волна жары: ожидается +35 и более в течение следующих недель13 июля, 11:32 • 14674 просмотра
публикации
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 220516 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 216682 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 199810 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 220846 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 250127 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Олег Синегубов
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Черновцы
Львов
Реклама
УНН Lite
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 12009 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 13542 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 94769 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 67000 просмотра
Ремейк "Фантастической четверки" фокусируется на семье и единстве, объясняет Педро Паскаль11 июля, 15:30 • 70955 просмотра
Актуальное
Financial Times
MIM-104 Patriot
Хранитель
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Лекарственные средства

Новое наступление россиян в Украине: в ЦПД СНБО отреагировали на публикацию Bild

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко опроверг публикацию Bild о планах кремля относительно широкого наступления в Украине до конца лета. Он отметил, что россияне не прекращали наступление с прошлого года, а их действия являются продолжением давления, а не новым наступлением.

Новое наступление россиян в Украине: в ЦПД СНБО отреагировали на публикацию Bild

Публикация немецкой газеты-таблоида Bild о том, что кремль планирует широкое наступление в Украине до конца лета текущего года, не соответствует действительности. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Как отметил Коваленко, "более нелепых материалов, чем в BILD, всегда трудно найти". Он добавил: журналисты Bild демонстрируют непонимание событий на фронтах российско-украинской войны.

Начитаются телеграммов, часто российских, и пишут статьи, которые у нас цитируют. Кстати, эту информацию, говорят, они получили в "российском генштабе"

- написал начальник ЦПД.

Коваленко добавил, что россияне не прекращали наступление с прошлого года. И хотя враг пытается "давить" на фронте, нельзя говорить о новом наступлении, говорит начальник Центра.

Есть вброс резервов, изменение тактики, попытки заходить штурмовыми группами в приграничье, навязывать бои, бросать резервы на Востоке и так далее. Включая удары по тылу именно потому, что задачи на фронте, которые ставил путин, еще с прошлого года провалены и армия рф просто пытается давить количеством, чтобы ползти. Да и вообще, количество им также добирать приходится за счет кндровцев, как это было на курщине

– написал Коваленко.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на Bild сообщал, что россияне планируют осуществить новое наступление в Украине до конца лета текущего года. По данным публикации, в кремле планируют расширить боевые действия за пределы территорий Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

Также УНН со ссылкой на Bild сообщал, что Украине хватит запасов оружия от союзников, вероятно, до конца текущего лета - в худшем случае, зенитные ракеты для систем Patriot могут закончиться за неделю-две.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Война
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Бильд
MIM-104 Patriot
Херсонская область
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9