Новое наступление россиян в Украине: в ЦПД СНБО отреагировали на публикацию Bild

Публикация немецкой газеты-таблоида Bild о том, что кремль планирует широкое наступление в Украине до конца лета текущего года, не соответствует действительности. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Как отметил Коваленко, "более нелепых материалов, чем в BILD, всегда трудно найти". Он добавил: журналисты Bild демонстрируют непонимание событий на фронтах российско-украинской войны.

Начитаются телеграммов, часто российских, и пишут статьи, которые у нас цитируют. Кстати, эту информацию, говорят, они получили в "российском генштабе" - написал начальник ЦПД.

Коваленко добавил, что россияне не прекращали наступление с прошлого года. И хотя враг пытается "давить" на фронте, нельзя говорить о новом наступлении, говорит начальник Центра.

Есть вброс резервов, изменение тактики, попытки заходить штурмовыми группами в приграничье, навязывать бои, бросать резервы на Востоке и так далее. Включая удары по тылу именно потому, что задачи на фронте, которые ставил путин, еще с прошлого года провалены и армия рф просто пытается давить количеством, чтобы ползти. Да и вообще, количество им также добирать приходится за счет кндровцев, как это было на курщине – написал Коваленко.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на Bild сообщал, что россияне планируют осуществить новое наступление в Украине до конца лета текущего года. По данным публикации, в кремле планируют расширить боевые действия за пределы территорий Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

Также УНН со ссылкой на Bild сообщал, что Украине хватит запасов оружия от союзников, вероятно, до конца текущего лета - в худшем случае, зенитные ракеты для систем Patriot могут закончиться за неделю-две.