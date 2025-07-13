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Кремль готує новий наступ в Україні: Bild озвучив ймовірну дату

Київ • УНН

 • 1450 перегляди

росія планує новий наступ в Україні до кінця літа, ігноруючи заклики до миру. Окупанти мають намір розширити бойові дії за межі окупованих територій.

Кремль готує новий наступ в Україні: Bild озвучив ймовірну дату

кремль планує здійснити новий наступ в Україні до кінця літа поточного року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.

Деталі

російський диктатор володимир путін ігнорує і буде ігнорувати заклики світової спільноти до припинення війни, обстріли українських міст будуть посилюватися

 – йдеться у публікації.

За словами одного з російських "z-воєнкорів", генеральний штаб збройних сил країни-агресора готується до масштабної фази операції найближчими місяцями. росіяни планують розширити бойові дії за межи територій Донецької, Запорізької, Луганської і Херсонської областей.

Водночас у кремлі хочуть зняти російських військових на кордоні для участі у наступальних діях і замінити їх на 30 тисяч навчених північнокорейських військових.

Нагадаємо

Раніше УНН з посиланням на Bild повідомляв, що Україні вистачить запасів зброї від союзників, ймовірно, до кінця поточного літа - в гіршому випадку, зенітні ракети для систем Patriot можуть закінчитися за тиждень-два.

Також УНН повідомляв, що країни Європи опинились між власною обороною та залежністю від США у питаннях оборони. Там планують подвоїти військові інвестиції, щоб розвивати власну оборонну промисловість.

Євген Устименко

Євген Устименко

ВійнаНовини Світу
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Bild
MIM-104 Patriot
Херсонська область
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна
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