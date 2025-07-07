Європа обирає між власною обороною та залежністю від США - The New York Times

$41.720.00
49.180.00
ukenru
Україну накриє аномальна спека до +36 градусів
03:41 • 1504 перегляди
Україну накриє аномальна спека до +36 градусів
Ексклюзив
6 липня, 12:18 • 30440 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Ексклюзив
6 липня, 08:52 • 109021 перегляди
На Одещині на будівництві загинув нелегал
Ексклюзив
6 липня, 06:37 • 112099 перегляди
Як перехід Урану до Близнюків вплине на знаки Зодіаку: астропрогноз на 7–13 липня
5 липня, 17:41 • 213480 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 350885 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 362383 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:00 • 143284 перегляди
У КМДА назвали найбільш завантажені перехрестя на столичних дорогах
4 липня, 10:29 • 117028 перегляди
Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
Ексклюзив
4 липня, 05:57 • 127463 перегляди
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3м/с
57%
746мм
Популярнi новини
У Британії згортається виробництво винищувача Typhoon6 липня, 20:48 • 4657 перегляди
армія рф окупувала ще два населені пункти, просувається далі - DeepState6 липня, 22:14 • 8043 перегляди
У столиці ППО працює по російських дронах – КМВА6 липня, 22:56 • 8733 перегляди
"Він злетів з котушок, це смішно": Трамп публічно поглузував з Маска та висміяв його нову політичну партію03:03 • 6336 перегляди
Кількість постраждалих від атаки дронів у Харкові зросла до 13 осіб03:46 • 8588 перегляди
Публікації
Сезон кавунів: коли ягоди стають безпечними та максимально корисними
Ексклюзив
5 липня, 07:00 • 139872 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 350880 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 362380 перегляди
Техніка між трьома світами: як радянські ГОСТи, українські ДСТУ та стандарти НАТО впливають на модернізацію оборонного сектору4 липня, 13:48 • 217962 перегляди
Імітація реформи та затягування: чому ціни на ліки в Україні досі не знизились4 липня, 13:18 • 216605 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Лі Цян
Синєгубов Олег Васильович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Чернігівська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 213479 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 72663 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 194045 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 220563 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 189692 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Долар США
MIM-104 Patriot
МіГ-31
Ґардіан

Європа обирає між власною обороною та залежністю від США - The New York Times

Київ • УНН

 • 99 перегляди

Європейські країни планують подвоїти військові інвестиції, щоб розвивати власну оборонну промисловість. Вони стикаються з проблемою відсутності якісних альтернатив американському озброєнню, такому як F-35 та системи Patriot.

Європа обирає між власною обороною та залежністю від США - The New York Times

Країни Європи опинились перед нелегким вибором: продовжувати покладатися на США у питання оборони, чи активно будувати власну оборонну промисловість. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Європейські країни взяли на себе зобов'язання витратити майже вдвічі більше на військові інвестиції впродовж наступного десятиліття, з великими сподіваннями, що це піде на користь їх оборонній промисловості.

Однак досі не ясно - всі ці гроші - можливо, до 14 трильйонів євро, або 16 трильйонів доларів - сприятимуть зростанню високотехнологічних інновацій в Європі. Наразі європейським країнам бракує якісних альтернатив деяких найбільш потрібних і бажаних видів оборонного обладнання, які виробляють американські компанії. Серед них - F-35, винищувач-невидимка компанії Lockheed Martin, чиї можливості не мають собі рівних серед європейських аналогів.

Крім того системи ППО Patriot також імпортуються з Америки, як і ракетні пускові установки, складні безпілотники, далекобійні артилерійські установки, керовані через супутник, інтегровані системи командування і управління, засоби радіоелектронної і кібернетичної боротьби. Вони імпортуються разом з більшістю програмного забезпечення, необхідного для їх запуску.

Також видання зазначає, що багато країн Європи вже інвестували в американську зброю і хочуть, щоб нові закупівлі залишались сумісними з їх економічними можливостями.

Європейські чиновники, які обговорюють, як відповісти на ці питання, обирають середню стратегію. Чиновники встановили ліміти на те, скільки можна витратити на американське обладнання з певних траншів грошей, в тому числі з флагманської програми фінансування оборони ЄС - кредитної лінії на 150 мільярдів євро, або 173 мільярди доларів, для стимулювання спільних закупівель. Але більшу частину закупівель здійснюватимуть окремі країни, і вони вільні розподіляти свої ресурси на власний розсуд.

Дебати щодо витрат стали більш нагальними, оскільки Сполучені Штати вирішили зменшити свою підтримку України.

Нагадаємо

Раніше УНН з посиланням на Bild повідомляв, що Україні вистачить запасів зброї від союзників, ймовірно, до кінця поточного літа - в гіршому випадку, зенітні ракети для систем Patriot можуть закінчитися за тиждень-два.

Євген Устименко

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Нью-Йорк таймс
F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9