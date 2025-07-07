Європа обирає між власною обороною та залежністю від США - The New York Times

Країни Європи опинились перед нелегким вибором: продовжувати покладатися на США у питання оборони, чи активно будувати власну оборонну промисловість. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

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Європейські країни взяли на себе зобов'язання витратити майже вдвічі більше на військові інвестиції впродовж наступного десятиліття, з великими сподіваннями, що це піде на користь їх оборонній промисловості.

Однак досі не ясно - всі ці гроші - можливо, до 14 трильйонів євро, або 16 трильйонів доларів - сприятимуть зростанню високотехнологічних інновацій в Європі. Наразі європейським країнам бракує якісних альтернатив деяких найбільш потрібних і бажаних видів оборонного обладнання, які виробляють американські компанії. Серед них - F-35, винищувач-невидимка компанії Lockheed Martin, чиї можливості не мають собі рівних серед європейських аналогів.

Крім того системи ППО Patriot також імпортуються з Америки, як і ракетні пускові установки, складні безпілотники, далекобійні артилерійські установки, керовані через супутник, інтегровані системи командування і управління, засоби радіоелектронної і кібернетичної боротьби. Вони імпортуються разом з більшістю програмного забезпечення, необхідного для їх запуску.

Також видання зазначає, що багато країн Європи вже інвестували в американську зброю і хочуть, щоб нові закупівлі залишались сумісними з їх економічними можливостями.

Європейські чиновники, які обговорюють, як відповісти на ці питання, обирають середню стратегію. Чиновники встановили ліміти на те, скільки можна витратити на американське обладнання з певних траншів грошей, в тому числі з флагманської програми фінансування оборони ЄС - кредитної лінії на 150 мільярдів євро, або 173 мільярди доларів, для стимулювання спільних закупівель. Але більшу частину закупівель здійснюватимуть окремі країни, і вони вільні розподіляти свої ресурси на власний розсуд.

Дебати щодо витрат стали більш нагальними, оскільки Сполучені Штати вирішили зменшити свою підтримку України.

Нагадаємо

Раніше УНН з посиланням на Bild повідомляв, що Україні вистачить запасів зброї від союзників, ймовірно, до кінця поточного літа - в гіршому випадку, зенітні ракети для систем Patriot можуть закінчитися за тиждень-два.