Европа выбирает между собственной обороной и зависимостью от США - The New York Times

Страны Европы оказались перед нелегким выбором: продолжать полагаться на США в вопросах обороны или активно строить собственную оборонную промышленность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Европейские страны обязались потратить почти вдвое больше на военные инвестиции в течение следующего десятилетия, с большими надеждами, что это пойдет на пользу их оборонной промышленности.

Однако до сих пор не ясно - все эти деньги - возможно, до 14 триллионов евро, или 16 триллионов долларов - будут способствовать росту высокотехнологичных инноваций в Европе. Сейчас европейским странам не хватает качественных альтернатив некоторых наиболее нужных и желаемых видов оборонного оборудования, которые производят американские компании. Среди них - F-35, истребитель-невидимка компании Lockheed Martin, чьи возможности не имеют себе равных среди европейских аналогов.

Кроме того, системы ПВО Patriot также импортируются из Америки, как и ракетные пусковые установки, сложные беспилотники, дальнобойные артиллерийские установки, управляемые через спутник, интегрированные системы командования и управления, средства радиоэлектронной и кибернетической борьбы. Они импортируются вместе с большинством программного обеспечения, необходимого для их запуска.

Также издание отмечает, что многие страны Европы уже инвестировали в американское оружие и хотят, чтобы новые закупки оставались совместимыми с их экономическими возможностями.

Европейские чиновники, которые обсуждают, как ответить на эти вопросы, выбирают среднюю стратегию. Чиновники установили лимиты на то, сколько можно потратить на американское оборудование из определенных траншей денег, в том числе из флагманской программы финансирования обороны ЕС - кредитной линии на 150 миллиардов евро, или 173 миллиарда долларов, для стимулирования совместных закупок. Но большую часть закупок будут осуществлять отдельные страны, и они свободны распределять свои ресурсы по собственному усмотрению.

Дебаты относительно расходов стали более насущными, поскольку Соединенные Штаты решили уменьшить свою поддержку Украины.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на Bild сообщал, что Украине хватит запасов оружия от союзников, вероятно, до конца текущего лета - в худшем случае, зенитные ракеты для систем Patriot могут закончиться за неделю-две.