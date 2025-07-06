В України можуть закінчитися ракети до Patriot за кілька тижнів - Bild

Раніше поставленої зброї Україні, ймовірно, вистачить до кінця літа, а в гіршому випадку, зенітні ракети для систем Patriot можуть закінчитися за тиждень-два. Про це пише німецьке видання Bild з посиланням на військових аналітиків, інформує УНН.

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Зазначається, що експерти сумніваються, що Україна зможе довго відбивати російські атаки, залишившись без постачання зброї зі США.

Усі системи озброєння є критично важливими поставками для української оборони. Поставок вистачить до кінця літа, після чого ситуація стане критичною. Розрив може виникнути, якщо Європа не спробує його якось заповнити сказав військовий аналітик Карло Масала з Університету Бундесверу в Мюнхені.

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Без ракет Patriot, про зупинення постачання яких повідомила адміністрація Трампа, Києву загрожує руйнація, вважає ще один військовий експерт Томас Тайнер.

За його словами, запас боєприпасів для систем HIMARS в Україні може протриматися до вересня, але лише за економного використання. А ось ракети PAC-3 Patriot можуть закінчитися за один-два тижні, якщо росія збільшить кількість пусків балістичних ракет.

"Без ракет Patriot російські балістичні та крилаті ракети прорвуться. Причому кожна ракета доставляє у десять разів більше вибухівки до своєї цілі, ніж безпілотник "Шахед", - попереджає Тайнер.

Нагадаємо

Німеччина проводить "інтенсивні дискусії" щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot. Це відбувається на тлі посилення російських атак та призупинення поставок зброї від США.

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