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У Украины могут закончиться ракеты к Patriot через несколько недель - Bild

Киев • УНН

 • 205 просмотра

Запасы оружия Украины, вероятно, иссякнут к концу лета, а ракеты Patriot могут закончиться через неделю-две. Эксперты сомневаются, что Украина сможет долго отбивать российские атаки без поставок оружия из США.

У Украины могут закончиться ракеты к Patriot через несколько недель - Bild

Ранее поставленного Украине оружия, вероятно, хватит до конца лета, а в худшем случае, зенитные ракеты для систем Patriot могут закончиться через неделю-две. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на военных аналитиков, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что эксперты сомневаются, что Украина сможет долго отбивать российские атаки, оставшись без поставок оружия из США.

Все системы вооружения являются критически важными поставками для украинской обороны. Поставок хватит до конца лета, после чего ситуация станет критической. Разрыв может возникнуть, если Европа не попытается его как-то восполнить

сказал военный аналитик Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене.

Генсек НАТО призвал США к гибкости в поставках оружия Украине04.07.25, 21:52 • 1653 просмотра

Без ракет Patriot, о приостановке поставок которых сообщила администрация Трампа, Киеву грозит разрушение, считает еще один военный эксперт Томас Тайнер.

По его словам, запас боеприпасов для систем HIMARS в Украине может продержаться до сентября, но только при экономном использовании. А вот ракеты PAC-3 Patriot могут закончиться за одну-две недели, если Россия увеличит количество пусков баллистических ракет.

"Без ракет Patriot российские баллистические и крылатые ракеты прорвутся. Причем каждая ракета доставляет в десять раз больше взрывчатки к своей цели, чем беспилотник "Шахед", - предупреждает Тайнер.

Напомним

Германия проводит "интенсивные дискуссии" по обеспечению Украины системами противовоздушной обороны Patriot. Это происходит на фоне усиления российских атак и приостановки поставок оружия от США.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
MIM-104 Patriot
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