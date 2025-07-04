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Генсек НАТО призвал США к гибкости в поставках оружия Украине

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте надеется на гибкость США в отношении поставок оружия Украине после приостановки некоторых поставок из-за опасений по поводу запасов. Пентагон приостановил передачу артиллерийских снарядов и систем ПВО Украине, ссылаясь на обзор американских запасов.

Генсек НАТО призвал США к гибкости в поставках оружия Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что надеется на "гибкость" США, чтобы Украина имела ресурсы для самозащиты после того, как Вашингтон неожиданно приостановил некоторые поставки из-за опасений, что его запасы упали слишком низко, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

"США должны убедиться, что запасы находятся на необходимом для США уровне, поскольку они имеют решающее значение для нашей коллективной обороны", – сказал Рютте журналистам в пятницу. "В то же время, конечно, мы надеемся на гибкость, мы также должны убедиться, что Украина может двигаться вперед".

Добавим

Пентагон на этой неделе объявил, что приостанавливает передачу артиллерийских снарядов и систем противовоздушной обороны Украине. Он ссылался на обзор американских запасов, поскольку Вашингтон взвешивает необходимость сохранения оружия для защиты от других угроз безопасности.

Это решение совпало со значительной эскалацией российских авиаударов по Киеву и другим крупным городам. Рекордные удары беспилотников и ракет выявили растущую уязвимость противовоздушной обороны Украины в то время, когда текущее финансирование США должно закончиться этим летом.

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В пятницу президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, пытаясь убедить лидера США возобновить поставки и продать своей стране больше оружия. В четверг Трамп выразил разочарование своим последним разговором с российским коллегой владимиром путиным, который не привел к какому-либо прогрессу в прекращении войны, которая длится уже четвертый год.

Учитывая очевидное нежелание россии работать над прекращением огня, союзники должны "быть уверены", что Украина "имеет все необходимое, чтобы оставаться в борьбе", сказал Рютте. Он выступил в военной штаб-квартире НАТО в Монсе, Бельгия, после церемонии приветствия нового командующего вооруженными силами США в Европе и главного военного командующего НАТО, генерала ВВС Алексуса Гринкевича.

Гринкевич сказал журналистам, что следит за обсуждением, добавив: "Мы увидим больше действий в течение следующей недели или двух".

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Новый командующий сказал, что проведет обзор американских сил в Европе в течение первых 90 дней своей службы, "рассматривая, какой может быть позиция США в будущем".

Ожидается, что США представит свой военный обзор позднее этим летом, который может предусматривать значительные сокращения в Европе, что вызывает беспокойство среди европейских союзников Организации Североатлантического договора, которых держали в неведении относительно этих планов.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Марк Рютте
Пентагон
Bloomberg L.P.
НАТО
Дональд Трамп
Бельгия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев
Tesla
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