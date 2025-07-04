путин готовит лето непрерывных атак по Украине на фоне сокращения военной помощи США - СМИ
Киев • УНН
россия усилила наступления и обстрелы городов после решения США приостановить поставки части оружия Украине. путин подтвердил Трампу неизменность своих целей, а Киев подвергся массированной атаке дронов и ракет.
На фоне решения США приостановить поставки части оружия Украина оказалась перед новой волной российских атак: москва активизировала наступления на фронте и обстрелы мирных городов, а российский диктатор владимир путин во время разговора с Трампом четко дал понять - прекращать войну не собирается. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, передает УНН.
В то время как президент Трамп отступает в Украине, президент россии владимир путин продвигается вперед. москва усиливает свои наземные наступательные кампании и бомбардировки городов по всей Украине, поскольку ее вторжение вступает в четвертое лето. В то же время решение США на этой неделе прекратить поставки части оружия украинцам дает путину значительный толчок его усилиям по ослаблению поддержки Запада, которая является ключевой для поддержания сопротивления Киева
Как напоминает издание, путин во время телефонного разговора с Трампом в четверг дал понять, что не намерен прислушиваться к призывам президента США прекратить войну. Вместо этого он повторил, что его цели остаются теми же, что и во время вторжения: восстановить доминирование россии над Украиной и заставить Запад прекратить свою поддержку Киева.
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Через несколько часов после звонка на столицу Украины обрушился шквал российских беспилотников и ракет, в результате чего по меньшей мере 23 человека получили ранения, поскольку киевляне прятались от пожаров до раннего утра. Стратегия путина направлена на подрыв способности и воли Украины вести войну путем усиления давления на ее военных и гражданское население, поскольку самый мощный сторонник страны отходит на обочину. Среди вооружения, которое США остановили, есть ракеты-перехватчики, помогающие защищать украинские города от воздушных обстрелов, интенсивность которых растет
Отмечается, что Украина сейчас столкнулась с летом неустанных атак со стороны россии, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик.
Последние события укрепляют уверенность россии в том, что она сможет пережить Украину и ее сторонников в войне на истощение. Украине придется экономно использовать материальные ресурсы, и этот шаг, вероятно, ускорит российские победы на поле боя, говорится в анализе
россия сосредоточила около 50 000 военных в Сумской области на севере Украины, продвинувшись примерно на 19 км от Сум, что стало новой целью для москвы. По данным украинских военных, на каждого украинца, который воюет там, у россии приходится примерно три солдата.
Украине пока удалось остановить продвижение россиян, но наступление еще больше растянуло скудные силы Украины, которые страдают от нехватки человеческих ресурсов. россия оказывает давление в нескольких точках вдоль 750-мильной линии фронта, простирающейся с северо-востока на юг, заставляя украинских командиров отправлять некоторые из своих лучших подразделений для заполнения пробелов
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что нужна достойная сделка для мира, и Киев поддерживает американские предложения.