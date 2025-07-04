путин готовит лето непрерывных атак по Украине на фоне сокращения военной помощи США - СМИ

На фоне решения США приостановить поставки части оружия Украина оказалась перед новой волной российских атак: москва активизировала наступления на фронте и обстрелы мирных городов, а российский диктатор владимир путин во время разговора с Трампом четко дал понять - прекращать войну не собирается. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, передает УНН.

В то время как президент Трамп отступает в Украине, президент россии владимир путин продвигается вперед. москва усиливает свои наземные наступательные кампании и бомбардировки городов по всей Украине, поскольку ее вторжение вступает в четвертое лето. В то же время решение США на этой неделе прекратить поставки части оружия украинцам дает путину значительный толчок его усилиям по ослаблению поддержки Запада, которая является ключевой для поддержания сопротивления Киева - говорится в материале.

Как напоминает издание, путин во время телефонного разговора с Трампом в четверг дал понять, что не намерен прислушиваться к призывам президента США прекратить войну. Вместо этого он повторил, что его цели остаются теми же, что и во время вторжения: восстановить доминирование россии над Украиной и заставить Запад прекратить свою поддержку Киева.

Трамп заявил об отсутствии прогресса в переговорах с путиным по Украине

Через несколько часов после звонка на столицу Украины обрушился шквал российских беспилотников и ракет, в результате чего по меньшей мере 23 человека получили ранения, поскольку киевляне прятались от пожаров до раннего утра. Стратегия путина направлена на подрыв способности и воли Украины вести войну путем усиления давления на ее военных и гражданское население, поскольку самый мощный сторонник страны отходит на обочину. Среди вооружения, которое США остановили, есть ракеты-перехватчики, помогающие защищать украинские города от воздушных обстрелов, интенсивность которых растет - отмечает издание.

Отмечается, что Украина сейчас столкнулась с летом неустанных атак со стороны россии, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик.

Последние события укрепляют уверенность россии в том, что она сможет пережить Украину и ее сторонников в войне на истощение. Украине придется экономно использовать материальные ресурсы, и этот шаг, вероятно, ускорит российские победы на поле боя, говорится в анализе - говорится в анализе ISW.

россия сосредоточила около 50 000 военных в Сумской области на севере Украины, продвинувшись примерно на 19 км от Сум, что стало новой целью для москвы. По данным украинских военных, на каждого украинца, который воюет там, у россии приходится примерно три солдата.

Украине пока удалось остановить продвижение россиян, но наступление еще больше растянуло скудные силы Украины, которые страдают от нехватки человеческих ресурсов. россия оказывает давление в нескольких точках вдоль 750-мильной линии фронта, простирающейся с северо-востока на юг, заставляя украинских командиров отправлять некоторые из своих лучших подразделений для заполнения пробелов - добавляет издание.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что нужна достойная сделка для мира, и Киев поддерживает американские предложения.