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Трамп заявил об отсутствии прогресса в переговорах с путиным по Украине

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии прогресса в переговорах с владимиром путиным по прекращению огня в Украине. Разговор состоялся на фоне ночных атак рф по Украине, которые привели к пострадавшим в Киеве.

Трамп заявил об отсутствии прогресса в переговорах с путиным по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с российским диктатором владимиром путиным он "не достиг никакого прогресса" в достижении соглашения о прекращении огня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Детали

В четверг Трамп провел почти часовой телефонный разговор с путиным, после чего выразил разочарование зашедшими в тупик переговорами о прекращении огня.

У нас был разговор. Это был довольно долгий разговор. Мы говорили о многих вещах, в том числе об Иране, а также о, как вы знаете, войне с Украиной. Я этим не доволен

— сказал Трамп.

На вопрос, считает ли он, что достиг прогресса с путиным по соглашению с Украиной, Трамп твердо ответил: "Нет". Он добавил: "Я сегодня вообще не достиг никакого прогресса с ним".

Дополнение

Вчера, 3 июля на фоне анонсированного разговора российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. Атаки рф продолжались в течение ночи и до утра.

россия ночью запустила по Украине 539 беспилотников и 11 ракет, в том числе баллистику, обезврежено 476 дронов и две крылатые ракеты, враг в основном бил по Киеву, есть попадания в 8 местах (9 ракет и 63 дронов).

В Киеве в результате ночной атаки рф известно о 23 пострадавших.

Во время вчерашнего телефонного разговора с Трампом путин заявил, что россия не откажется "от устранения всех первопричин конфронтации, которые возникли".

Кроме того, Трамп утверждает, что США не прекращали военную помощь Украине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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