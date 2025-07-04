"Договорились о встрече наших команд, чтобы увеличить силу ПВО": Зеленский о разговоре с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. В частности, договорились о встрече команд по усилению ПВО, а также обсудили совместное производство оружия. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня же я говорил с президентом Трампом, важный разговор, договорились о встрече наших команд, чтобы увеличить силу ПВО. Очень подробно говорили о совместном производстве и нам это нужно, и Америке - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что нужна достойная сделка для мира, и Киев поддерживает американские предложения.