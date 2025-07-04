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"Договорились о встрече наших команд, чтобы увеличить силу ПВО": Зеленский о разговоре с Трампом

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны договорились о встрече команд для усиления ПВО и обсудили совместное производство оружия.

"Договорились о встрече наших команд, чтобы увеличить силу ПВО": Зеленский о разговоре с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. В частности, договорились о встрече команд по усилению ПВО, а также обсудили совместное производство оружия. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня же я говорил с президентом Трампом, важный разговор, договорились о встрече наших команд, чтобы увеличить силу ПВО. Очень подробно говорили о совместном производстве и нам это нужно, и Америке 

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что нужна достойная сделка для мира, и Киев поддерживает американские предложения.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
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