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Financial Times
MIM-104 Patriot
Хранитель
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Лекарственные средства

кремль готовит новое наступление в Украине: Bild озвучил вероятную дату

Киев • УНН

 • 938 просмотра

россия планирует новое наступление в Украине до конца лета, игнорируя призывы к миру. Оккупанты намерены расширить боевые действия за пределы оккупированных территорий.

кремль готовит новое наступление в Украине: Bild озвучил вероятную дату

кремль планирует осуществить новое наступление в Украине до конца лета текущего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

российский диктатор владимир путин игнорирует и будет игнорировать призывы мирового сообщества к прекращению войны, обстрелы украинских городов будут усиливаться

– говорится в публикации.

По словам одного из российских "z-военкоров", генеральный штаб вооруженных сил страны-агрессора готовится к масштабной фазе операции в ближайшие месяцы. россияне планируют расширить боевые действия за пределы территорий Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

В то же время в кремле хотят снять российских военных на границе для участия в наступательных действиях и заменить их на 30 тысяч обученных северокорейских военных.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на Bild сообщал, что Украине хватит запасов оружия от союзников, вероятно, до конца текущего лета - в худшем случае, зенитные ракеты для систем Patriot могут закончиться за неделю-две.

Также УНН сообщал, что страны Европы оказались между собственной обороной и зависимостью от США в вопросах обороны. Там планируют удвоить военные инвестиции, чтобы развивать собственную оборонную промышленность.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ВойнаНовости Мира
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Бильд
MIM-104 Patriot
Херсонская область
Европа
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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