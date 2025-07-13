кремль планирует осуществить новое наступление в Украине до конца лета текущего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

российский диктатор владимир путин игнорирует и будет игнорировать призывы мирового сообщества к прекращению войны, обстрелы украинских городов будут усиливаться – говорится в публикации.

По словам одного из российских "z-военкоров", генеральный штаб вооруженных сил страны-агрессора готовится к масштабной фазе операции в ближайшие месяцы. россияне планируют расширить боевые действия за пределы территорий Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

В то же время в кремле хотят снять российских военных на границе для участия в наступательных действиях и заменить их на 30 тысяч обученных северокорейских военных.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на Bild сообщал, что Украине хватит запасов оружия от союзников, вероятно, до конца текущего лета - в худшем случае, зенитные ракеты для систем Patriot могут закончиться за неделю-две.

Также УНН сообщал, что страны Европы оказались между собственной обороной и зависимостью от США в вопросах обороны. Там планируют удвоить военные инвестиции, чтобы развивать собственную оборонную промышленность.