Новий наступ росіян в Україні: у ЦПД РНБО відреагували на публікацію Bild

Публікація німецької газети-таблоїда Bild про те, що кремль планує широкий наступ в Україні до кінця літа поточного року, не відповідає дійсності. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Як зазначив Коваленко, "більш безглуздих матеріалів, ніж в BILD, завжди важко знайти". Він додав: журналісти Bild демонструють непорозуміння подій на фронтах російсько-української війни.

Начитаються телеграмів, часто російських, і пишуть статті, які в нас цитують. До речі, цю інформацію, кажуть, вони отримали в "російському генштабі"

Коваленко додав, що росіяни не припиняли наступ з минулого року. І хоча ворог намагається "тиснути" на фронті, не можна говорити про новий наступ, каже начальник Центру.

Є вкидання резервів, зміна тактики, спроби заходити штурмовими групами в прикордоння, навʼязувати бої, кидати резерви на Сході і так далі. Включно з ударами по тилу якраз тому, що задачі на фронті, які ставив путін, ще з минулого року провалені і армія рф просто намагається тиснути кількістю аби повзти. Та і взагалі, кількість їм також добирати доводиться за рахунок кндрівців, як це було на курщині