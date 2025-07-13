Новий наступ росіян в Україні: у ЦПД РНБО відреагували на публікацію Bild
Київ • УНН
Начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко спростував публікацію Bild про плани Кремля щодо широкого наступу в Україні до кінця літа. Він зазначив, що росіяни не припиняли наступ з минулого року, а їхні дії є продовженням тиску, а не новим наступом.
Публікація німецької газети-таблоїда Bild про те, що кремль планує широкий наступ в Україні до кінця літа поточного року, не відповідає дійсності. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
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Як зазначив Коваленко, "більш безглуздих матеріалів, ніж в BILD, завжди важко знайти". Він додав: журналісти Bild демонструють непорозуміння подій на фронтах російсько-української війни.
Начитаються телеграмів, часто російських, і пишуть статті, які в нас цитують. До речі, цю інформацію, кажуть, вони отримали в "російському генштабі"
Коваленко додав, що росіяни не припиняли наступ з минулого року. І хоча ворог намагається "тиснути" на фронті, не можна говорити про новий наступ, каже начальник Центру.
Є вкидання резервів, зміна тактики, спроби заходити штурмовими групами в прикордоння, навʼязувати бої, кидати резерви на Сході і так далі. Включно з ударами по тилу якраз тому, що задачі на фронті, які ставив путін, ще з минулого року провалені і армія рф просто намагається тиснути кількістю аби повзти. Та і взагалі, кількість їм також добирати доводиться за рахунок кндрівців, як це було на курщині
Нагадаємо
Раніше УНН з посиланням на Bild повідомляв, що росіяни планують здійснити новий наступ в Україні до кінця літа поточного року. За даними публікації, у кремлі планують розширити бойові дії за межи територій Донецької, Запорізької, Луганської і Херсонської областей.
Також УНН з посиланням на Bild повідомляв, що Україні вистачить запасів зброї від союзників, ймовірно, до кінця поточного літа - в гіршому випадку, зенітні ракети для систем Patriot можуть закінчитися за тиждень-два.