Более 1200 оккупантов, 6 ББМ и танки: в Генштабе ВСУ обнародовали потери РФ
Киев • УНН
За сутки 14 июля российская армия потеряла 1230 военнослужащих и десятки единиц техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.25 значительно возросли.
За прошедшие сутки 14 июля российская армия в войне против Украины потеряла 1230 военнослужащих и десятки единиц техники и вооружения. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около (+1230) человек;
- танков – 11022 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 22993 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 30346 (+52) ед;
- РСЗО – 1440 (+2) ед;
- средства ПВО – 1194 (+0) ед;
- самолетов – 421 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 45880 (+245);
- крылатые ракеты – 3491 (+0);
- корабли / катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 55147 (+122);
- специальная техника – 3932 (+0).
Данные уточняются.
Напомним
За сутки 14 июля на российско-украинском фронте произошло 138 боестолкновений. Наиболее активные действия врага зафиксированы на Лиманском, Покровском и Новопавловском направлениях.
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