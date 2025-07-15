Более 1200 оккупантов, 6 ББМ и танки: в Генштабе ВСУ обнародовали потери РФ

За прошедшие сутки 14 июля российская армия в войне против Украины потеряла 1230 военнослужащих и десятки единиц техники и вооружения. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.25 ориентировочно составили:

личного состава – около (+1230) человек;

танков – 11022 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 22993 (+6) ед;

артиллерийских систем – 30346 (+52) ед;

РСЗО – 1440 (+2) ед;

средства ПВО – 1194 (+0) ед;

самолетов – 421 (+0) ед;

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 45880 (+245);

крылатые ракеты – 3491 (+0);

корабли / катера – 28 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 55147 (+122);

специальная техника – 3932 (+0).

Данные уточняются.

Напомним

За сутки 14 июля на российско-украинском фронте произошло 138 боестолкновений. Наиболее активные действия врага зафиксированы на Лиманском, Покровском и Новопавловском направлениях.

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