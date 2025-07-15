Генштаб о ситуации на фронте: 148 боевых столкновений, враг задействовал для поражения 1218 дронов-камикадзе

С начала этих суток на фронте произошло 148 боевых столкновений. Оккупанты задействовали для поражения 1218 дронов-камикадзе и совершили более 4000 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 39 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 61 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, задействовали для поражения 1218 дронов-камикадзе и совершили более 4000 обстрелов - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло десять боевых столкновений. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросив четыре управляемые авиабомбы, а также совершил 165 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили четыре атаки противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Стройовка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении агрессор пять раз пытался идти вперед в районе населенных пунктов Степовая Новоселовка, Загрызово и Песчаное. Украинские защитники остановили все атаки врага.

На Лиманском направлении российские захватчики 24 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новый Мир, Новоегоровка, Грековка, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, в сторону Шандриголового и Серебрянки. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили две атаки оккупационных войск вблизи Григоровки и Выемки.

На Краматорском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников в районах Предтечино, Белой Горы и Ступочек. До сих пор не утихает одно боевое столкновение.

На Торецком направлении россияне пять раз штурмовали позиции украинских подразделений вблизи Дылеевки, Торецка, Новоспасского и Русиного Яра.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 41 раз пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоекономичное, Миролюбовка, Лысовка, Котлино, Зверово, Удачное, Алексеевка, в сторону населенных пунктов Родинское, Покровск, Муравка Филиал, Дачное. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 93 оккупантов, из них 63 – безвозвратно. Также уничтожено 4 автомобиля, 2 мотоцикла, 22 беспилотных летательных аппарата и одну пушку. К тому же повреждены один танк и одна пушка оккупантов.

На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Запорожье, Поддубное, Лесное, Мирное, Малеевка, Шевченко, Новоселка и в сторону населенного пункта Новохатское. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении оккупанты нанесли авиационный удар по районам населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили семь атак оккупантов в районе Антоновского моста и вблизи островов Козульский и Забыч.

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