Российские войска продвинулись в Харьковской и Донецкой областях: обновление DeepState

В ночь на среду, 16 июля, аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск сразу на нескольких направлениях в Харьковской и Донецкой областях, передает УНН.

Детали

По данным DeepState, россияне продвинулись возле Амбарного на Южно-Слобожанском направлении в Харьковской области, Удачного на Покровском направлении, Толстого и Федоровки на Новопавловском направлении в Донецкой области.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Амбарного, Удачного, Толстого и Федоровки", - говорится в сообщении.

Напомним

В Донецкой области с 16 июля 2025 года вводится временный запрет на передвижение гражданских лиц и транспорта на участке дороги Т-05-14 между Краматорском и Добропольем. Решение принял Совет обороны области из-за роста количества атак FPV-дронами.

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