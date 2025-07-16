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російські війська просунулись на Харківщині та Донеччині: оновлення DeepState

Київ • УНН

 • 1350 перегляди

Аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ біля Амбарного на Харківщині, а також Удачного, Толстого та Федорівки на Донеччині. Це сталося в ніч проти середи, 16 липня.

російські війська просунулись на Харківщині та Донеччині: оновлення DeepState

У ніч проти середи, 16 липня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ одразу на кількох напрямках у Харківській та Донецькій областях, передає УНН.

Деталі

За даними DeepState, росіяни просунулись біля Амбарного на Південно-Слобожанському напрямку в Харківській області, Удачного на Покровському напрямку, Толстого та Федорівки на Новопавлівському напрямку на Донеччині. 

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Амбарного, Удачного, Толстого та Федорівки", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо

На Донеччині з 16 липня 2025 року вводиться тимчасова заборона на пересування цивільних та транспорту на ділянці дороги Т-05-14 між Краматорськом і Добропіллям. Рішення ухвалила Рада оборони області через зростання кількості атак FPV-дронами.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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