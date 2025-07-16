російські війська просунулись на Харківщині та Донеччині: оновлення DeepState

У ніч проти середи, 16 липня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ одразу на кількох напрямках у Харківській та Донецькій областях, передає УНН.

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За даними DeepState, росіяни просунулись біля Амбарного на Південно-Слобожанському напрямку в Харківській області, Удачного на Покровському напрямку, Толстого та Федорівки на Новопавлівському напрямку на Донеччині.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Амбарного, Удачного, Толстого та Федорівки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

На Донеччині з 16 липня 2025 року вводиться тимчасова заборона на пересування цивільних та транспорту на ділянці дороги Т-05-14 між Краматорськом і Добропіллям. Рішення ухвалила Рада оборони області через зростання кількості атак FPV-дронами.

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