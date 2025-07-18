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На Донетчине сконцентрировано больше всего усилий оккупанта: Зеленский после доклада Сырского

Киев • УНН

 • 3010 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на фронте. Больше всего усилий оккупантов сконцентрировано на Донетчине, особенно на Покровском направлении. Украинские силы уничтожают российские диверсионные группы, которые пытаются продвигаться в украинские города и села.

На Донетчине сконцентрировано больше всего усилий оккупанта: Зеленский после доклада Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего Александра Сырского о фронте - на Донетчине сконцентрировано больше всего усилий оккупанта, передает УНН.

Доклад Главнокомандующего Александра Сырского. Фронт, прежде всего защита на Покровском и других направлениях на Донетчине. Именно на Донетчине сконцентрировано больше всего усилий оккупанта. Я благодарю все наши подразделения за стойкость

- сообщил Зеленский.

По его словам, каждая российская попытка прорываться вперед должна получать надлежащий огневой ответ украинских сил.

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В частности, уничтожаем российские диверсионные группы, которые пытаются продвигаться и заходить в украинские города и села. Ни у одной такой российской ДРГ шансов на выживание не будет

- резюмировал Президент.

оккупанты потеряли за сутки 1180 военных, 47 артсистем и 3 танка - Генштаб ВСУ18.07.25, 08:00 • 5208 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Донецкая область
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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