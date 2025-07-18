На Донетчине сконцентрировано больше всего усилий оккупанта: Зеленский после доклада Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего Александра Сырского о фронте - на Донетчине сконцентрировано больше всего усилий оккупанта, передает УНН.

Доклад Главнокомандующего Александра Сырского. Фронт, прежде всего защита на Покровском и других направлениях на Донетчине. Именно на Донетчине сконцентрировано больше всего усилий оккупанта. Я благодарю все наши подразделения за стойкость - сообщил Зеленский.

По его словам, каждая российская попытка прорываться вперед должна получать надлежащий огневой ответ украинских сил.

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В частности, уничтожаем российские диверсионные группы, которые пытаются продвигаться и заходить в украинские города и села. Ни у одной такой российской ДРГ шансов на выживание не будет - резюмировал Президент.

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