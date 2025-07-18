На Донетчине сконцентрировано больше всего усилий оккупанта: Зеленский после доклада Сырского
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на фронте. Больше всего усилий оккупантов сконцентрировано на Донетчине, особенно на Покровском направлении. Украинские силы уничтожают российские диверсионные группы, которые пытаются продвигаться в украинские города и села.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего Александра Сырского о фронте - на Донетчине сконцентрировано больше всего усилий оккупанта, передает УНН.
Доклад Главнокомандующего Александра Сырского. Фронт, прежде всего защита на Покровском и других направлениях на Донетчине. Именно на Донетчине сконцентрировано больше всего усилий оккупанта. Я благодарю все наши подразделения за стойкость
По его словам, каждая российская попытка прорываться вперед должна получать надлежащий огневой ответ украинских сил.
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