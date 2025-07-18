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Ситуація в прикордонних районах Сумської та Харківської областей залишається непростою - Зеленський

Київ • УНН

 • 2938 перегляди

Президент Зеленський повідомив про непросту ситуацію на Сумщині та Харківщині, а також про атаки рф на Херсонщині та Миколаївщині. Обговорювалися засоби для знищення окупанта та далекобійних ударів.

Ситуація в прикордонних районах Сумської та Харківської областей залишається непростою - Зеленський

Непростою залишається ситуація в прикордонних районах Сумської та Харківської областей, російська армія продовжує знущатися з наших людей на Херсонщині та Миколаївщині. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, передає УНН.

Деталі

За словами Президента, сьогодні Головнокомандувач і міністр оборони вже обговорювали, які сили та засоби необхідні для більш результативного знищення окупанта та більш відчутних українських далекобійних ударів.

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Максимально забезпечимо. Непростою залишається ситуація в прикордонних районах Сумської та Харківської областей. Російська армія продовжує знущатися з наших людей на Херсонщині та Миколаївщині, атакуючи цивільних різними типами дронів. Будемо відповідати їм відчутно 

- наголосив Зеленський.

Зеленський доручив Шмигалю терміново укласти контракти на дрони для ЗСУ18.07.25, 16:00 • 4020 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Миколаївська область
Сумська область
Харківська область
Херсонська область
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Tesla
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