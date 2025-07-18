Ситуація в прикордонних районах Сумської та Харківської областей залишається непростою - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про непросту ситуацію на Сумщині та Харківщині, а також про атаки рф на Херсонщині та Миколаївщині. Обговорювалися засоби для знищення окупанта та далекобійних ударів.
Непростою залишається ситуація в прикордонних районах Сумської та Харківської областей, російська армія продовжує знущатися з наших людей на Херсонщині та Миколаївщині. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, передає УНН.
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За словами Президента, сьогодні Головнокомандувач і міністр оборони вже обговорювали, які сили та засоби необхідні для більш результативного знищення окупанта та більш відчутних українських далекобійних ударів.
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