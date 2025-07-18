Ситуація в прикордонних районах Сумської та Харківської областей залишається непростою - Зеленський

Непростою залишається ситуація в прикордонних районах Сумської та Харківської областей, російська армія продовжує знущатися з наших людей на Херсонщині та Миколаївщині. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, передає УНН.

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За словами Президента, сьогодні Головнокомандувач і міністр оборони вже обговорювали, які сили та засоби необхідні для більш результативного знищення окупанта та більш відчутних українських далекобійних ударів.

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Максимально забезпечимо. Непростою залишається ситуація в прикордонних районах Сумської та Харківської областей. Російська армія продовжує знущатися з наших людей на Херсонщині та Миколаївщині, атакуючи цивільних різними типами дронів. Будемо відповідати їм відчутно - наголосив Зеленський.

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