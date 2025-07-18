Україна активно контрактує дрони-перехоплювачі - Федоров
Київ • УНН
Україна активно контрактує дрони-перехоплювачі за завданням Президента, залучаючи український та міжнародний інтелектуальний потенціал. Кілька компаній працюють над рішеннями для протидії ворожим безпілотникам, що вже дало перші результати у знищенні БПЛА.
Дрони-перехоплювачі активно контрактуються. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній кореспондент УНН.
Що стосується дронів-перехоплювачів, вони вже активно контрактуються за завданням Президента. Взагалі ця тема в позитивному сенсі хакнута Україною і ми вже маємо перші результати
Віце-прем'єр-міністр зазначив, що вже кілька компаній працюють над рішеннями з протидії ворожим безпілотникам.
Ми застосовували інтелектуальний потенціал не тільки України, але й наших партнерів. По перехоплювачам тема активно розвивається
Доповнення
4 липня начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що під час нічної ворожої атаки десятки й десятки БПЛА рф було знищено українськими дронами-перехоплювачами.
Зеленські повідомлення про підписання договору з американською компанією Swift Beat щодо виробництва кількох тисяч дронів для потреб оборони вже цього року.
Серед них – дрони-перехоплювачі, розвідувальні квадрокоптери та ударні безпілотники.
11 липня голова КМВА Тимур Ткаченко заявив, що в Києві запускають повноцінну систему перехоплення ворожих дронів, які летять на столицю - "Чисте небо".