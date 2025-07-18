Україна активно контрактує дрони-перехоплювачі - Федоров

$41.870.05
48.450.07
ukenru
Алгоритми, що вирішують за нас: чи готові ми до ШІ у банківській сфері?
Ексклюзив
14:59 • 410 перегляди
Алгоритми, що вирішують за нас: чи готові ми до ШІ у банківській сфері?
Ексклюзив
14:38 • 5602 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки у Дніпрі пошкоджено закладів охорони здоров’я та освіти
Ексклюзив
13:33 • 16413 перегляди
Без можливості конкурувати з гігантами: заборона маркетингу між аптеками та виробниками вдарила по малих виробниках ліків
Ексклюзив
12:44 • 29908 перегляди
САП розслідує ймовірні зловживання в АРМА: нардеп Юрчишин наголошує на необхідності аудиту і кадрових рішеннях
11:59 • 31980 перегляди
Нові правила в'їзду: у ЄС дали "зелене світло" запуску системи контролю на кордонах
11:37 • 41964 перегляди
Офіційно: ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти рф і назвав уражені сектори
10:40 • 145105 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу
18 липня, 07:05 • 107109 перегляди
Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО
Ексклюзив
18 липня, 05:41 • 104056 перегляди
Що відбувається з туризмом в Україні влітку: експерт розповів, який формат та напрямки обирають українці
17 липня, 14:31 • 330153 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.2м/с
75%
744мм
Популярнi новини
Прем'єру Свириденко призначили нового керівника апарату18 липня, 05:33 • 108035 перегляди
ДТП на трасі Київ - Одеса за участю вантажівок: одна смуга в напрямку столиці перекрита
Ексклюзив
18 липня, 07:08 • 85235 перегляди
Нова стеля цін на нафту, відключення від SWIFT, тіньовий флот, Nord Stream та китайські банки: що у новому пакеті санкцій ЄС проти рф18 липня, 08:28 • 77145 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування11:48 • 76790 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри12:24 • 46229 перегляди
Публікації
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових14:37 • 10543 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування11:48 • 77934 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу10:40 • 145099 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 330149 перегляди
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома17 липня, 13:10 • 242009 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Ігнат Юрій Робертович
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Естонія
Реклама
УНН Lite
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри12:24 • 47129 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 104266 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 112336 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 225819 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 283598 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ґардіан
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Північний потік — 2

Україна активно контрактує дрони-перехоплювачі - Федоров

Київ • УНН

 • 2806 перегляди

Україна активно контрактує дрони-перехоплювачі за завданням Президента, залучаючи український та міжнародний інтелектуальний потенціал. Кілька компаній працюють над рішеннями для протидії ворожим безпілотникам, що вже дало перші результати у знищенні БПЛА.

Україна активно контрактує дрони-перехоплювачі - Федоров

Дрони-перехоплювачі активно контрактуються. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній кореспондент УНН.

Що стосується дронів-перехоплювачів, вони вже активно контрактуються за завданням Президента. Взагалі ця тема в позитивному сенсі хакнута Україною і ми вже маємо перші результати 

– сказав Федоров.

Віце-прем'єр-міністр зазначив, що вже кілька компаній працюють над рішеннями з протидії ворожим безпілотникам.

Ми застосовували інтелектуальний потенціал не тільки України, але й наших партнерів. По перехоплювачам тема активно розвивається 

– згадує Федоров.

Доповнення

4 липня начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що під час нічної ворожої атаки десятки й десятки БПЛА рф було знищено українськими дронами-перехоплювачами.

Зеленські повідомлення про підписання договору з американською компанією Swift Beat щодо виробництва кількох тисяч дронів для потреб оборони вже цього року.

Серед них – дрони-перехоплювачі, розвідувальні квадрокоптери та ударні безпілотники.

11 липня голова КМВА Тимур Ткаченко заявив, що в Києві запускають повноцінну систему перехоплення ворожих дронів, які летять на столицю - "Чисте небо".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаТехнології
Михайло Федоров
Ігнат Юрій Робертович
Сполучені Штати Америки
Україна
Безпілотний літальний апарат
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9