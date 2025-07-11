"Чисте небо": Київ запускає систему для перехоплення ворожих дронів

У Києві запускають повноцінну систему перехоплення ворожих дронів, які летять на столицю - "Чисте небо", повідомив у п'ятницю голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

За дорученням Президента України Володимира Зеленського запускаємо повноцінну систему перехоплення ворожих дронів, які летять на Київ. Столиця залучає більше коштів для реалізації масштабного проєкту "Чисте небо", який передбачає захист повітряного простору за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів - написав Ткаченко.

З його слів, на реалізацію ініціативи буде виділено 260 мільйонів гривень. Ці кошти, за словами голови КМВА, підуть "не просто на закупівлю техніки, а на створення ефективної системи реагування":

розгортається центр підготовки операторів - це спеціалізована структура, де проходитимуть навчання фахівці з управління дронами-перехоплювачами;

формуються додаткові мобільні підрозділи, які нестимуть чергування у столиці та на підступах до міста;

іде робота в тісній координації з Генштабом, Повітряними Силами та Силами оборони для досягнення максимальної синергії з системою ППО.

"За кілька місяців пілотного запуску проєкт "Чисте небо" на Київщині вже довів свою ефективність - перехоплено майже 550 ворожих БпЛА. 550 перехоплених шахеди це не просто статистика. Це - збережені життя, інфраструктура, лікарні, школи, енергетика", - зазначив Ткаченко.

"Окрім цього, працюємо над залученням позабюджетних коштів. Це інвестиція в безпеку кожного киянина. Поки ворог атакує, ми посилюємо захист. Небо над Києвом буде чистим", - наголосив голова КМВА.

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