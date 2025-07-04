Ігнат про роботу дронів-перехоплювачів: десятки й десятки ворожих БПЛА знищено цим інноваційним способом

Під час нічної ворожої атаки десятки й десятки БПЛА рф було знищено українськими дронами-перехоплювачами. Мобільні вогневі групи ніхто не списує з рахунків, вони дають серйозний відсоток збиття.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Сьогодні варто відзначити роботу операторів БПЛА-перехоплювачів. Сьогодні десятки й десятки знищено саме цим інноваційним способом. Він в принципі й не надто новий, вже давно перехоплюють дрони-розвідники, але й по "шахедах" вже працюють доволі ефективно. Ці підрозділи створюються в усіх Силах оборони. Повітряні сили в тому числі нарощують навчання й створюються нові підрозділи для того, щоб й тилу забезпечити збиття саме дроновим ППО яке стає одним із складових систем нашої ППО - розповів Ігнат.

Також він зазначив, що під час нічної атаки рф залучалися зенітно-ракетні війська, авіація.

ППО Сухопутних військ надзвичайно важлива складова яка власне відпрацьовує саме по ударних БПЛА. Засоби РЕБ працюють по всій території країни - сказав Ігнат.

Окрім того, речник Повітряних сил наголосив, що мобільні вогневі групи ніхто з рахунків не списує.

Вони працюють, дають серйозний відсоток збиття. Те, що ворог підіймає десь вище "шахеди" й вони стають недоступними для крупнокаліберних кулеметів не говорить зовсім про те, що мобільні вогневі групи вже стають абсолютно не потрібними. Звісно вони дуже потрібні, тому що ворог атакує на різних висотах, на різних напрямках й вони відповідно теж дають серйозний результат - сказав Ігнат.

Окрім того, він заявив, що нічна атака знову стала антирекордом. Противник атакує Україну великою кількістю БПЛА.

Зеленський про підписаний документ з США: розраховуємо на збиття "шахедів" у великій кількості

"550 повітряних цілей загалом й понад 330 ударних "шахедів" - це найбільша кількість яку ворог застосовував за одну атаку", - сказав Ігнат.

Доповнення

росія вночі запустила по Україні 539 безпілотників та 11 ракет, у тому числі балістику, знешкоджено 476 дронів та дві крилаті ракети, ворог в основному бив по Києві, є влучання у 8 місцях (9 ракет і 63 дронів).

У Києві внаслідок нічної атаки рф відомо про 23 постраждалих. Зеленський повідомляв про підписання угоди з американською компанією Swift Beat щодо виробництва кількох тисяч дронів для потреб оборони вже цього року.

Серед них – дрони-перехоплювачі, розвідувальні квадрокоптери та ударні безпілотники.

Угода стала першим результатом візиту української делегації до Данії й відкриває перспективу масштабування виробництва у 2025 році.