Зеленський про підписаний документ з США: розраховуємо на збиття "шахедів" у великій кількості

Є домовленість про співпрацю України та США щодо виробництва дронів, зокрема дронів-перехоплювачів. У цьому році планується виробництво сотні тисяч дронів. Київ розраховує, що українські військові зможуть збивати "шахеди" у великій кількості. Про це Президент Володимир Зеленский повідомив журналістам про під час візиту до Данії, передає УНН.

Деталі

Сьогодні ми розпочали наш візит в Данію з дуже важливої зустрічі, з важливим підписанням документа між Україною та США. Це буде кілька компаній. Зосереджуються тільки на дронах різного типу, але те, що найголовніше, цей рік сотні тисяч, наступного року буде збільшення. Подивимося, як це працює - сказав Зеленський.

Він наголосив, що головний компонент – це дрони-перехоплювачі, які вже показали себе в Україні.

Ми вже тестували кількох компаній ці дрони. Зараз ми підписали дуже серйозний контракт. Дуже розраховуємо на збиття "шахедів" у великій кількості. Я вважаю, що це хороший початок працювати у цьому напрямку. Також ми домовилися з колегами, що деякі наші продакшени зможуть мати можливість доступу до відповідних цих технологій. Я думаю, що це може трохи прискорити можливість виробництва, збільшити виробництво - розповів Зеленський.

Доповнення

Зеленський повідомляв про підписання угоди з американською компанією Swift Beat щодо виробництва кількох тисяч дронів для потреб оборони вже цього року. Серед них – дрони-перехоплювачі, розвідувальні квадрокоптери та ударні безпілотники. Угода стала першим результатом візиту української делегації до Данії й відкриває перспективу масштабування виробництва у 2025 році.

росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по Україні, готуємо протидію - Зеленський