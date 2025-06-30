росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по Україні, готуємо протидію - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими, за результатами якої повідомив, що росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по Україні, проте вже готується цьому протидія, зокрема розвиток напрямку дронів-перехоплювачів. Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Провів нараду сьогодні з нашими військовими, з Міністерством оборони. Щодо дронів – буде більше нашого власного виробництва. Сьогодні ми обговорили й усе, що стосується замовлень, що стосується контрактів, і повні можливості нашого виробництва. Буду говорити з нашими партнерами про нові інвестиції в Україну – у нашу зброю. Пріоритет – дрони, дрони-перехоплювачі і дрони для далекобійних ударів

Він зазначив, що також було обговорено фронт та все, що потрібно для українських воїнів на передовій.

Я вдячний усім українським виробникам дронів – кожному розробнику, усім, хто старається зараз активно розвивати напрямок перехоплювачів. Це надзвичайно важливо. росія вкладається в безпілотну складову, росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по нашій державі. Ми готуємо нашу протидію