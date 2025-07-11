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"Чистое небо": Киев запускает систему для перехвата вражеских дронов

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

В Киеве запускают полноценную систему «Чистое небо» для перехвата вражеских дронов, выделяя 260 миллионов гривен. Проект предусматривает защиту воздушного пространства с помощью отечественных дронов-перехватчиков, центр подготовки операторов и мобильные подразделения.

"Чистое небо": Киев запускает систему для перехвата вражеских дронов

В Киеве запускают полноценную систему перехвата вражеских дронов, летящих на столицу - "Чистое небо", сообщил в пятницу глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского запускаем полноценную систему перехвата вражеских дронов, летящих на Киев. Столица привлекает больше средств для реализации масштабного проекта "Чистое небо", который предусматривает защиту воздушного пространства с помощью отечественных дронов-перехватчиков

- написал Ткаченко.

По его словам, на реализацию инициативы будет выделено 260 миллионов гривен. Эти средства, по словам главы КГВА, пойдут "не просто на закупку техники, а на создание эффективной системы реагирования":

  • разворачивается центр подготовки операторов - это специализированная структура, где будут проходить обучение специалисты по управлению дронами-перехватчиками;
    • формируются дополнительные мобильные подразделения, которые будут нести дежурство в столице и на подступах к городу;
      • идет работа в тесной координации с Генштабом, Воздушными Силами и Силами обороны для достижения максимальной синергии с системой ПВО.

        "За несколько месяцев пилотного запуска проект "Чистое небо" на Киевщине уже доказал свою эффективность - перехвачено почти 550 вражеских БПЛА. 550 перехваченных шахедов это не просто статистика. Это - сохраненные жизни, инфраструктура, больницы, школы, энергетика", - отметил Ткаченко.

        "Кроме этого, работаем над привлечением внебюджетных средств. Это инвестиция в безопасность каждого киевлянина. Пока враг атакует, мы усиливаем защиту. Небо над Киевом будет чистым", - подчеркнул глава КГВА.

        Игнат о работе дронов-перехватчиков: десятки и десятки вражеских БПЛА уничтожены этим инновационным способом04.07.25, 10:05 • 1292 просмотра

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

        ВойнаКиев
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        Владимир Зеленский
        Киев
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