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Украина активно контрактует дроны-перехватчики - Федоров

Киев • УНН

 • 1518 просмотра

Украина активно контрактует дроны-перехватчики по заданию Президента, привлекая украинский и международный интеллектуальный потенциал. Несколько компаний работают над решениями для противодействия вражеским беспилотникам, что уже дало первые результаты в уничтожении БПЛА.

Украина активно контрактует дроны-перехватчики - Федоров

Дроны-перехватчики активно контрактуются. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время встречи с журналистами, на которой присутствовал корреспондент УНН.

Что касается дронов-перехватчиков, они уже активно контрактуются по заданию Президента. Вообще эта тема в положительном смысле хакнута Украиной и мы уже имеем первые результаты 

– сказал Федоров.

Вице-премьер-министр отметил, что уже несколько компаний работают над решениями по противодействию вражеским беспилотникам.

Мы применяли интеллектуальный потенциал не только Украины, но и наших партнеров. По перехватчикам тема активно развивается 

– вспоминает Федоров.

Дополнение

4 июля начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что во время ночной вражеской атаки десятки и десятки БПЛА рф были уничтожены украинскими дронами-перехватчиками.

Зеленский сообщил о подписании договора с американской компанией Swift Beat о производстве нескольких тысяч дронов для нужд обороны уже в этом году.

Среди них – дроны-перехватчики, разведывательные квадрокоптеры и ударные беспилотники.

11 июля глава КГВА Тимур Ткаченко заявил, что в Киеве запускают полноценную систему перехвата вражеских дронов, летящих на столицу - "Чистое небо".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаТехнологии
Михаил Федоров
Юрий Игнат
Соединённые Штаты
Украина
Беспилотный летательный аппарат
Киев
Tesla
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