Ситуация в приграничных районах Сумской и Харьковской областей остается непростой - Зеленский

Непростой остается ситуация в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, российская армия продолжает издеваться над нашими людьми на Херсонщине и Николаевщине. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, передает УНН.

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По словам Президента, сегодня Главнокомандующий и министр обороны уже обсуждали, какие силы и средства необходимы для более результативного уничтожения оккупанта и более ощутимых украинских дальнобойных ударов.

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Максимально обеспечим. Непростой остается ситуация в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Российская армия продолжает издеваться над нашими людьми на Херсонщине и Николаевщине, атакуя гражданских различными типами дронов. Будем отвечать им ощутимо - подчеркнул Зеленский.

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