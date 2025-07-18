Ситуация в приграничных районах Сумской и Харьковской областей остается непростой - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о непростой ситуации в Сумской и Харьковской областях, а также об атаках РФ в Херсонской и Николаевской областях. Обсуждались средства для уничтожения оккупанта и дальнобойных ударов.
Непростой остается ситуация в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, российская армия продолжает издеваться над нашими людьми на Херсонщине и Николаевщине. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, передает УНН.
Детали
По словам Президента, сегодня Главнокомандующий и министр обороны уже обсуждали, какие силы и средства необходимы для более результативного уничтожения оккупанта и более ощутимых украинских дальнобойных ударов.
Украина активно контрактует дроны-перехватчики - Федоров18.07.25, 17:15 • 4668 просмотров
Максимально обеспечим. Непростой остается ситуация в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Российская армия продолжает издеваться над нашими людьми на Херсонщине и Николаевщине, атакуя гражданских различными типами дронов. Будем отвечать им ощутимо
Зеленский поручил Шмыгалю срочно заключить контракты на дроны для ВСУ18.07.25, 16:00 • 3940 просмотров