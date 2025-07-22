Россияне используют малые группы для прорыва к Покровску из-за насыщения фронта дронами - Коваленко
Киев • УНН
Из-за большого количества дронов на линии соприкосновения россияне не могут использовать бронетехнику, поэтому прибегают к тактике малых штурмовых групп. Эти группы иногда достигают Покровска, но их обнаруживают и уничтожают.
На линии боевого соприкосновения не удается активно применять бронетехнику, мотоциклы и другие транспортные средства из-за перенасыщенности дронами. Вместо этого россияне прибегают к тактике малых групп, которым иногда удается добраться до Покровска, пояснил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в эфире телемарафона, передает УНН.
Они готовили резервы под июль-август для того, чтобы интенсифицировать определенные действия заторможенного наступления 2024 года. Оно было заторможено реалиями войны
Он добавил, что активное применение дронов на линии боевого соприкосновения делает невозможным использование бронетехники, мотоциклов и других транспортных средств.
Большое насыщение линий боевого соприкосновения дронами, возможность тратить один дрон на одного солдата, а иногда два-три дрона на одного солдата, сделало войну очень сложной по сравнению с 2022 и 2023 годом, поскольку на технике до ЛБС ты не доедешь уже. Мотоциклов не хватает, но они тоже уничтожаются. Обычный транспорт, на котором враг пытался лететь поближе к линиям боевого соприкосновения также быстро выбивается
Россиянам приходится использовать малые штурмовые группы, чтобы пытаться просочиться сквозь линию обороны ВСУ. Иногда таким группам удается добраться до Покровска, но их уничтожают.
Приходится идти пешком по 10-15 километров. Соответственно война изменилась до малых штурмовых групп по 5-10 человек, иногда 15, которые пытаются выбрать разные участки и проползать. Рядом с Покровском сейчас видна эта стратегия очень четко. Иногда врагу удается доползти ближе к городу, эти группы обнаруживаются и уничтожаются дронами
Коваленко также добавил, что враг пытается показать хоть какие-то успехи, чтобы потом манипулировать ими во время переговорного трека.
Те резервы, которые враг накопил, он пытается "сжечь", чтобы показать хоть какое-то продвижение, и этим манипулировать во время переговорного трека
Дополнение
Бойцы подразделения беспилотных систем ГУР МО Украины уничтожили до сотни оккупантов на Торецком и Покровском направлениях с помощью наземных дронов. Разведчики также используют роботизированные системы для логистических и эвакуационных миссий.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Президенту Зеленскому об оперативной ситуации на фронте. Вражеская ДРГ была разоблачена и уничтожена украинскими защитниками при попытке прорыва к Покровску.