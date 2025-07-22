Россияне используют малые группы для прорыва к Покровску из-за насыщения фронта дронами - Коваленко

На линии боевого соприкосновения не удается активно применять бронетехнику, мотоциклы и другие транспортные средства из-за перенасыщенности дронами. Вместо этого россияне прибегают к тактике малых групп, которым иногда удается добраться до Покровска, пояснил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в эфире телемарафона, передает УНН.

Они готовили резервы под июль-август для того, чтобы интенсифицировать определенные действия заторможенного наступления 2024 года. Оно было заторможено реалиями войны - пояснил Коваленко.

Он добавил, что активное применение дронов на линии боевого соприкосновения делает невозможным использование бронетехники, мотоциклов и других транспортных средств.

Большое насыщение линий боевого соприкосновения дронами, возможность тратить один дрон на одного солдата, а иногда два-три дрона на одного солдата, сделало войну очень сложной по сравнению с 2022 и 2023 годом, поскольку на технике до ЛБС ты не доедешь уже. Мотоциклов не хватает, но они тоже уничтожаются. Обычный транспорт, на котором враг пытался лететь поближе к линиям боевого соприкосновения также быстро выбивается - пояснил военный.

Россиянам приходится использовать малые штурмовые группы, чтобы пытаться просочиться сквозь линию обороны ВСУ. Иногда таким группам удается добраться до Покровска, но их уничтожают.

Приходится идти пешком по 10-15 километров. Соответственно война изменилась до малых штурмовых групп по 5-10 человек, иногда 15, которые пытаются выбрать разные участки и проползать. Рядом с Покровском сейчас видна эта стратегия очень четко. Иногда врагу удается доползти ближе к городу, эти группы обнаруживаются и уничтожаются дронами - сказал руководитель ЦПД.

Коваленко также добавил, что враг пытается показать хоть какие-то успехи, чтобы потом манипулировать ими во время переговорного трека.

Те резервы, которые враг накопил, он пытается "сжечь", чтобы показать хоть какое-то продвижение, и этим манипулировать во время переговорного трека - подытожил Коваленко.

Дополнение

Бойцы подразделения беспилотных систем ГУР МО Украины уничтожили до сотни оккупантов на Торецком и Покровском направлениях с помощью наземных дронов. Разведчики также используют роботизированные системы для логистических и эвакуационных миссий.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Президенту Зеленскому об оперативной ситуации на фронте. Вражеская ДРГ была разоблачена и уничтожена украинскими защитниками при попытке прорыва к Покровску.