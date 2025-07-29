Россияне увязли под Покровском, но ситуация там тяжелая - спикер ОТУ "Харьков"

Российские оккупанты увязли возле Покровска в Донецкой области. Однако ситуация там остается достаточно тяжелой. Об этом сообщил спикер ОТУ "Харьков" Павел Шамшин в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Россияне, возможно, рассчитывали на куда большие успехи, чем те, которых они достигают сейчас. Изначальной целью их так называемой летней наступательной кампании был город Покровск. Они там увязли, хотя ситуация там остается достаточно тяжелой. - сказал Шамшин.

Также он прокомментировал новость Reuters о том, что Пхеньян готовится к новому развертыванию военных в россии для участия в войне против Украины в июле или августе.

Что касается возможного участия войск Северной Кореи, как говорил "классик": "Don't push the horses". Эти сообщения Reuters происходят со ссылкой на разведку Южной Кореи, но у нас есть собственная разведка. Я уверен, что специалисты Главного управления Минобороны тщательно проверяют эту информацию. - отметил Шамшин.

Дополнение

22 июля руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщал, что россияне используют малые группы для прорыва к Покровску из-за насыщения фронта дронами.

Reuters сообщал, что в течение месяцев Украина уничтожала тысячи российских солдат вокруг прифронтового города Покровск, используя небольшие дроны, вооруженные бомбами.

Однако сейчас российские войска продвигаются вперед в летнем наступлении, которое выявило слабые места в обороне Украины, и на прошлой неделе некоторые российские солдаты впервые вошли в город, согласно видеозаписям на украинских и российских Telegram-каналах и геолокации Reuters.