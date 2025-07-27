Північна Корея може направити більше військ до росії для війни в Україні: стали відомі можливі дати

Пхеньян готується до нового розгортання військових у росії для участі у війні проти України в липні або серпні, заявили південнокорейські парламентарі з посиланням на дані своєї розвідки. В обмін на артилерію та ракети москва, ймовірно, передає КНДР військові технології для запусків супутників і навігації. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Північна Корея може направити додаткові війська до росії для участі у війні проти України в липні або серпні, а Пхеньян продовжує постачати зброю росії

Національна розвідувальна служба (NIS) вважає, що росія "може готуватися до масштабного нападу на Україну в липні або серпні", заявив журналістам член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квен після закритого брифінгу.

Додаткове розгортання може бути вже в липні чи серпні