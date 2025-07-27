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Північна Корея може направити більше військ до росії для війни в Україні: стали відомі можливі дати

Київ • УНН

 • 1502 перегляди

Південнокорейські парламентарі заявили, що КНДР може відправити додаткові війська до Росії в липні-серпні для участі у війні проти України. В обмін на зброю Москва, ймовірно, передає Пхеньяну військові технології для супутників та навігації.

Північна Корея може направити більше військ до росії для війни в Україні: стали відомі можливі дати

Пхеньян готується до нового розгортання військових у росії для участі у війні проти України в липні або серпні, заявили південнокорейські парламентарі з посиланням на дані своєї розвідки. В обмін на артилерію та ракети москва, ймовірно, передає КНДР військові технології для запусків супутників і навігації. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Північна Корея може направити додаткові війська до росії для участі у війні проти України в липні або серпні, а Пхеньян продовжує постачати зброю росії

- заявили у четвер південнокорейські законодавці, посилаючись на брифінг розвідувального агентства.

Національна розвідувальна служба (NIS) вважає, що росія "може готуватися до масштабного нападу на Україну в липні або серпні", заявив журналістам член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квен після закритого брифінгу.

Додаткове розгортання може бути вже в липні чи серпні 

- сказав Лі, додавши, що агентство посилалося на нове зведення військ для відправки Північною Кореєю та нещодавній візит до Пхеньяна високопоставленого співробітника служби безпеки президента росії як підстави для своєї оцінки.

За словами Лі, посилаючись на брифінг NIS, в обмін на те, що Північна Корея постачає росії артилерійські боєприпаси та ракети, Пхеньян, ймовірно, отримує технічні консультації щодо запусків супутників та систем наведення ракет.

Після місяців мовчання, як Північна Корея, так і росія розкрили інформацію про розгортання північнокорейських військ та їхню роль у наступі москви на Україну з метою повернення Курської області. Обидві країни заявили, що співпраця базується на договорі, підписаному їхніми лідерами в червні минулого року, який включає пакт про взаємну оборону.

Яблука, ковбаси та робітники: Північна Корея та росія поглиблюють економічні зв'язки20.07.25, 14:36 • 43846 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаНовини Світу
Курська область
Reuters
Пхеньян
Північна Корея
Україна
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