Північнокорейські яблука почали з'являтися на полицях російських супермаркетів, а експортери з КНДР планують вийти на російський ринок. Про це повідомляє FT, ипше УНН.

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Зазначається, що північнокорейські рибальські човни зайшли у води біля далекосхідного узбережжя росії в останні місяці, а північнокорейські виробники продукції, від варення та ковбас до пива та акордеонів, зареєстрували торговельні марки у Федеральній службі інтелектуальної власності росії.

Такі кроки свідчать про поглиблення співпраці між двома країнами, яка раніше обмежувалася військовою галуззю.

Андрій Ланков, експерт з питань Північної Кореї в Університеті Кукмін у Сеулі, сказав, що "раніше ці дві країни применшували масштаби своєї військової співпраці, а тепер вони хочуть, щоб світ знав, що їхні відносини будуються з довгостроковою перспективою".

Наголошується, що економіка Північної Кореї значною мірою залежить від виробництва вугілля, бетону та промислової пластмаси.

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Країна тримається на плаву завдяки продуктам харчування, паливу та добривам з сусіднього Китаю, її найбільшого торговельного партнера.

Зовсім недавно режим КНДР також отримав сотні мільйонів доларів США за допомогою проведення складних хакерських атак на криптогаманці.

За словами Пітера Ворда, наукового співробітника аналітичного центру Інституту Седжонга у Південній Кореї, патронаж москви може мати "справді трансформаційний" вплив на економіку Північної Кореї, відродивши гірничодобувний та сільськогосподарський сектори країни.

"Навіть скромні інвестиції в сільську інфраструктуру можуть принести реальну користь для широких верств населення Північної Кореї", – додав він.

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