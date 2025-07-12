лавров зустрівся з Кім Чен Ином під час візиту до КНДР
Київ • УНН
Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином під час візиту до Північної Кореї. Раніше Лавров провів переговори зі своїм північнокорейським колегою Чхве Сон Хі.
Міністр закордонних справ росії сергій лавров зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином під час свого візиту до Північної Кореї, передає УНН із посиланням на мзс рф.
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Як повідомили у мзс рф, лідер КНДР Кім Чен Ин привітав сергія лаврова.
Раніше Сергій Лавров зустрівся зі своїм північнокорейським колегою, міністром закордонних справ Чхве Сон Хі, у портовому місті Вонсан.
У ході візиту, за даними мзс рф, лавров охарактеризував відносини москви з Північною Кореєю як "непереможне бойове братство".
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