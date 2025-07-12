лавров прибув до КНДР: зустрічали натовп із квітами та почесна варта

Міністр закордонних справ росії сергій лавров прибув з офіційним візитом до Північної Кореї. Про це повідомляє УНН із посиланням на ЗМІ країни-терористки.

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Зазначається, що перед переговорами з главою МЗС КНДР лаврова вітав натовп із квітами та почесна варта. Зустріч проходить у корейському Вонсані, де відкрилася туристична зона.

Участь військовослужбовців КНДР у звільненні Курської області - пряме підтвердження того, що відносини двох країн характеризуються як непереможне братство - заявив Лавров.

У свою чергу глава МЗС Північної Кореї Чхве Сон Хуей запевнила, що КНДР "беззастережно підтримуватиме політику рф щодо захисту її територіальної цілісності.

Після візиту до КНДР Лавров планує вирушити до Китаю для участі у засіданні Шанхайської організації співробітництва, яке відбудеться 14-15 липня.

Нагадаємо

За інформацією CNN, Північна Корея планує направити до росії додатково 25 000-30 000 військових. Вони приєднаються до 11 000 солдатів, яких відправили минулого року і можуть бути використані у війні проти України.

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