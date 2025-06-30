У КНДР показали кадри прощання Кім Чен Ина з солдатами, які загинули на війні проти України

Центральне телебачення КНДР показало кадри, де Кім Чен Ин оплакує північнокорейських солдатів, які загинули у війні росії проти України в Курській області. На церемонії повернення останків Кім встановлював прапор над труною, а фотографії були показані на спільному культурному заході КНДР і росії в Пхеньяні.