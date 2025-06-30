У КНДР показали кадри прощання Кім Чен Ина з солдатами, які загинули на війні проти України
Київ • УНН
Центральне телебачення КНДР показало кадри, де Кім Чен Ин оплакує північнокорейських солдатів, які загинули у війні росії проти України в Курській області. На церемонії повернення останків Кім встановлював прапор над труною, а фотографії були показані на спільному культурному заході КНДР і росії в Пхеньяні.
Центральне телебачення Північної Кореї показало кадри, на яких лідер країни Кім Чен Ин оплакує своїх солдатів, які загинули у війні росії проти України, воюючи у Курській області. Про це повідомляє південнокорейське Yonhap News, передає УНН.
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У понеділок державні ЗМІ Північної Кореї показали кадри, на яких лідер країни Кім Чен Ин оплакує своїх солдатів, які, як вважається, загинули у війні росії проти України.
На кадрах, оприлюднених Центральним телебаченням Північної Кореї, видно, як Кім урочисто встановлює північнокорейський прапор над труною під час церемонії повернення останків північнокорейських солдатів, які загинули під час війни москви проти Києва.
Фотографії Кіма були показані на задньому плані під час спільного культурного заходу, організованого Північною Кореєю і росією в пхеньяні в неділю, з нагоди першої річниці підписання договору про "всеосяжне стратегічне партнерство".
Також телебачення показало закривавлений блокнот, який, як вважають, належав північнокорейському солдату, витягнутий з поля бою в Курській області росії.
У блокноті було написано: "Вирішальний момент нарешті настав" і "Давайте хоробро битися в цій священній битві з безмежною любов'ю і довірою, дарованою нам нашим улюбленим Верховним Головнокомандувачем", що, згідно з трансляцією, відноситься до Кіма.
Нагадаємо
Міністр оборони України заявив про участь 11 тисяч бійців КНДР у війні та ймовірну відправку додаткових сил. Ці підрозділи вже зазнали значних втрат, що вказує на виснаження елітного резерву КНДР.