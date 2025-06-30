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В КНДР показали кадры прощания Ким Чен Ына с солдатами, погибшими на войне против Украины

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Центральное телевидение КНДР показало кадры, где Ким Чен Ын оплакивает северокорейских солдат, погибших в войне россии против Украины в Курской области. На церемонии возвращения останков Ким устанавливал флаг над гробом, а фотографии были показаны на совместном культурном мероприятии КНДР и россии в Пхеньяне.

В КНДР показали кадры прощания Ким Чен Ына с солдатами, погибшими на войне против Украины

Центральное телевидение Северной Кореи показало кадры, на которых лидер страны Ким Чен Ын оплакивает своих солдат, погибших в войне россии против Украины, воюя в Курской области. Об этом сообщает южнокорейское Yonhap News, передает УНН.

Детали

В понедельник государственные СМИ Северной Кореи показали кадры, на которых лидер страны Ким Чен Ын оплакивает своих солдат, которые, как считается, погибли в войне России против Украины.

На кадрах, обнародованных Центральным телевидением Северной Кореи, видно, как Ким торжественно устанавливает северокорейский флаг над гробом во время церемонии возвращения останков северокорейских солдат, погибших во время войны москвы против Киева.

Фотографии Кима были показаны на заднем плане во время совместного культурного мероприятия, организованного Северной Кореей и россией в Пхеньяне в воскресенье, по случаю первой годовщины подписания договора о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

Также телевидение показало окровавленный блокнот, который, как считают, принадлежал северокорейскому солдату, извлеченный с поля боя в Курской области россии.

В блокноте было написано: "Решающий момент наконец настал" и "Давайте храбро сражаться в этой священной битве с безграничной любовью и доверием, дарованным нам нашим любимым Верховным Главнокомандующим", что, согласно трансляции, относится к Киму.

Напомним

Министр обороны Украины заявил об участии 11 тысяч бойцов КНДР в войне и вероятной отправке дополнительных сил. Эти подразделения уже понесли значительные потери, что указывает на истощение элитного резерва КНДР.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Ким Чен Ын
Пхеньян
Северная Корея
Украина
Киев
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