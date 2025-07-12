Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Северную Корею. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СМИ страны-террористки.

Детали

Отмечается, что перед переговорами с главой МИД КНДР Лаврова приветствовала толпа с цветами и почетный караул. Встреча проходит в корейском Вонсане, где открылась туристическая зона.

Участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области - прямое подтверждение того, что отношения двух стран характеризуются как непобедимое братство - заявил Лавров.

В свою очередь глава МИД Северной Кореи Чхве Сон Хуэй заверила, что КНДР "безоговорочно будет поддерживать политику РФ по защите ее территориальной целостности.

После визита в КНДР Лавров планирует отправиться в Китай для участия в заседании Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится 14-15 июля.

Напомним

По информации CNN, Северная Корея планирует направить в Россию дополнительно 25 000-30 000 военных. Они присоединятся к 11 000 солдат, которых отправили в прошлом году и могут быть использованы в войне против Украины.

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