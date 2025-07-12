лавров встретился с Ким Чен Ыном во время визита в КНДР

Министр иностранных дел россии сергей лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своего визита в Северную Корею, передает УНН со ссылкой на мид рф.

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Как сообщили в мид рф, лидер КНДР Ким Чен Ын поприветствовал сергея лаврова.

Ранее сергей лавров встретился со своим северокорейским коллегой, министром иностранных дел Чхве Сон Хи, в портовом городе Вонсан.

В ходе визита, по данным мид рф, лавров охарактеризовал отношения москвы с Северной Кореей как "непобедимое боевое братство".

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