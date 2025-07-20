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Яблоки, колбасы и рабочие: Северная Корея и россия углубляют экономические связи

Киев • УНН

 • 1186 просмотра

Северная Корея и россия углубляют экономические связи, что проявляется в появлении северокорейских товаров на российском рынке. Эксперты считают, что это может оказать трансформационное влияние на экономику КНДР.

Яблоки, колбасы и рабочие: Северная Корея и россия углубляют экономические связи

Северокорейские яблоки начали появляться на полках российских супермаркетов, а экспортеры из КНДР планируют выйти на российский рынок. Об этом сообщает FT, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что северокорейские рыболовные суда зашли в воды у дальневосточного побережья россии в последние месяцы, а северокорейские производители продукции, от варенья и колбас до пива и аккордеонов, зарегистрировали торговые марки в Федеральной службе интеллектуальной собственности россии.

Такие шаги свидетельствуют об углублении сотрудничества между двумя странами, которое ранее ограничивалось военной сферой.

Андрей Ланьков, эксперт по вопросам Северной Кореи в Университете Кукмин в Сеуле, сказал, что "раньше эти две страны преуменьшали масштабы своего военного сотрудничества, а теперь они хотят, чтобы мир знал, что их отношения строятся с долгосрочной перспективой".

Отмечается, что экономика Северной Кореи в значительной степени зависит от производства угля, бетона и промышленной пластмассы.

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Страна держится на плаву благодаря продуктам питания, топливу и удобрениям из соседнего Китая, ее крупнейшего торгового партнера.

Совсем недавно режим КНДР также получил сотни миллионов долларов США с помощью проведения сложных хакерских атак на криптокошельки.

По словам Питера Уорда, научного сотрудника аналитического центра Института Седжонга в Южной Корее, покровительство москвы может оказать "действительно трансформационное" влияние на экономику Северной Кореи, возродив горнодобывающий и сельскохозяйственный секторы страны.

"Даже скромные инвестиции в сельскую инфраструктуру могут принести реальную пользу для широких слоев населения Северной Кореи", – добавил он.

ГУР: «Ожидаем существенное повышение количества граждан КНДР на территории РФ, это будут добровольцы, а не регулярные войска» 02.07.25, 00:08 • 6733 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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