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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Северная Корея может направить больше войск в россию для войны в Украине: стали известны возможные даты

Киев • УНН

 • 1142 просмотра

Южнокорейские парламентарии заявили, что КНДР может отправить дополнительные войска в россию в июле-августе для участия в войне против Украины. В обмен на оружие Москва, вероятно, передает Пхеньяну военные технологии для спутников и навигации.

Северная Корея может направить больше войск в россию для войны в Украине: стали известны возможные даты

Пхеньян готовится к новому развертыванию военных в россии для участия в войне против Украины в июле или августе, заявили южнокорейские парламентарии со ссылкой на данные своей разведки. В обмен на артиллерию и ракеты москва, вероятно, передает КНДР военные технологии для запусков спутников и навигации. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины в июле или августе, а Пхеньян продолжает поставлять оружие россии

- заявили в четверг южнокорейские законодатели, ссылаясь на брифинг разведывательного агентства.

Национальная разведывательная служба (NIS) считает, что россия "может готовиться к масштабному нападению на Украину в июле или августе", заявил журналистам член парламента Южной Кореи Ли Сон Квен после закрытого брифинга.

Дополнительное развертывание может быть уже в июле или августе 

- сказал Ли, добавив, что агентство ссылалось на новое сведение войск для отправки Северной Кореей и недавний визит в Пхеньян высокопоставленного сотрудника службы безопасности президента россии как основания для своей оценки.

По словам Ли, ссылаясь на брифинг NIS, в обмен на то, что Северная Корея поставляет россии артиллерийские боеприпасы и ракеты, Пхеньян, вероятно, получает технические консультации по запускам спутников и системам наведения ракет.

После месяцев молчания как Северная Корея, так и россия раскрыли информацию о развертывании северокорейских войск и их роли в наступлении Москвы на Украину с целью возвращения курской области. Обе страны заявили, что сотрудничество основывается на договоре, подписанном их лидерами в июне прошлого года, который включает пакт о взаимной обороне.

Яблоки, колбасы и рабочие: Северная Корея и россия углубляют экономические связи20.07.2025, 14:36 • 43845 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

ВойнаНовости Мира
Курская область
Reuters
Пхеньян
Северная Корея
Украина
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