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Украина строит масштабные укрепления для сдерживания летнего наступления России - WSJ

Киев • УНН

 • 714 просмотра

Украина проводит самое масштабное строительство оборонительных укреплений с начала полномасштабной войны, выделив более 46 млрд гривен. Эти укрепления, включающие противотанковые рвы и колючую проволоку, предназначены для сдерживания возможного летнего наступления России на востоке.

Украина строит масштабные укрепления для сдерживания летнего наступления России - WSJ

Украина проводит самое масштабное с начала полномасштабной войны строительство оборонительных укреплений. Их сооружают для сдерживания возможного летнего наступления России. Об этом информирует издание The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Отмечается, что украинская армия сейчас делает ставку на быстрое построение противотанковых рвов и колючих проводов на востоке.

Армия, которая копает глубже, - это армия, которая выживает

- сказал журналистам военный инженер Олег, ответственный за почти 300 километров оборонительных линий в рамках масштабного проекта.

По информации СМИ, программа укрепления линии фронта длится уже два года, однако ее реализация усложняется постоянными задержками, ударами и случаями арестов по подозрениям в коррупции.

В частности, за последние полтора года российские войска прорвали несколько слабых участков украинской обороны и воспользовались недостроенными рубежами на севере, начав новое наступление силами около 50 000 человек.

Украина надеется, что тройной пояс укреплений сможет остановить аналогичные прорывы на востоке, где Россия ведет бои за Покровск и Константиновку

- пишет издание.

The Wall Street Journal сообщает, что первую линию обороны возводят пехотинцы, а вторую - инженерные части. За третью линию отвечают гражданские администрации - она должна окружить ключевые города и укрепить границы областей. Цель этих линий обороны - остановить российские войска еще до их прорыва вглубь.

В 2024 году на укрепление выделено более 46 млрд гривен - это почти 2% от общего военного бюджета. Чиновники утверждают, что реальная сумма еще выше, но не раскрывают точных цифр.

Из-за быстрых изменений на поле боя некоторые элементы оборонительных сооружений могут морально устареть еще до того, как туда доберется враг. Если в 2022 году украинские военные полагались на длинные окопы для защиты от артиллерии, то сейчас главная угроза - дроны.

Современные траншеи копают глубже, оборудуют укрытиями для малых групп и командными пунктами для операторов беспилотников. В то же время традиционные конструкции, такие как наблюдательные посты, уже потеряли эффективность.

На фоне сокращения запасов бронетехники Россия все чаще бросает в бой небольшие мобильные группы - на мотоциклах или багги. В ответ на это украинские подразделения устанавливают плотную сеть незаметных металлических спиралей, способных спутать бойцов и технику и сделать их легкой мишенью для дронов.

Напомним

Представитель ОТУ "Харьков" Павел Шамшин сообщил, что российские оккупанты увязли возле Покровска, хотя ситуация там остается тяжелой. Он также прокомментировал информацию Reuters о возможном направлении войск Северной Кореи в Россию.

Путин претендовал на Крым и восток Украины еще в 1994 году – архив МИД Германии01.08.25, 01:38 • 2192 просмотра

Вита Зеленецкая

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