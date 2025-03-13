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Мер Венеції нагородив українця, який врятував життя пораненому ножем чоловіку

Київ • УНН

 • 73450 перегляди

Український військовий Яніс Терещенко, перебуваючи у відпустці у Венеції, надав першу допомогу чоловікові з ножовим пораненням. Мер Венеції нагородив його за героїчний вчинок.

Мер Венеції нагородив українця, який врятував життя пораненому ножем чоловіку

Мер Венеції Луїджі Бруньяро відзначив нагородою українського військового Яніса Терещенка, який  врятував чоловіка після ножового поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Corriere della Sera.

Деталі

Зазначається, що Яніс був у відпустці з дружиною та сином і врятував життя перехожому. Він надав медичну допомогу молодому тунісцю, який стікав кров'ю після ножового поранення.

Мер прийняв його і подарував книгу з історією Марко Поло, табличку з венеціанським левом і квитки до Музею природознавства.

Завдяки аптечці, яку завжди носить із собою, та його оперативності він зупинив кровотечу, допомагав йому до приїзду допомоги. Моя особиста вдячність і подяка всієї Венеції за цей великий жест людяності, мужності та альтруїзму

- зазначив Луїджі Бруньяро.

Яніс Терещенко розповів, що відколи прийшов на службу, завжди носить із собою аптечку.

Ми, українці, навчилися піклуватися один про одного, і тому ми повинні бути готові негайно втрутитися, якщо вибухне бомба. Це була проста операція для мене, але якби я не був там, цей хлопець би помер, тому що він втрачав так багато крові зі стегна, і кожна секунда була вирішальною

- розповів український військовий.

Уродженець Одещини додав, що після відпустки повернеться захищати свою землю від ворога.

Нагадаємо

У грудні гірські рятувальники знайшли трьох українців, які заблукали в горах Марамуреш після перетину кордону з Румунією. Один постраждалий отримав травми від каміння, двоє інших мали переохолодження.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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