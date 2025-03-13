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Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Киев • УНН

 • 73446 просмотра

Украинский военный Янис Терещенко, находясь в отпуске в Венеции, оказал первую помощь мужчине с ножевым ранением. Мэр Венеции наградил его за героический поступок.

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро отметил наградой украинского военного Яниса Терещенко, который спас мужчину после ножевого ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Corriere della Sera.

Детали

Отмечается, что Янис был в отпуске с женой и сыном и спас жизнь прохожему. Он оказал медицинскую помощь молодому тунисцу, который истекал кровью после ножевого ранения.

Мэр принял его и подарил книгу с историей Марко Поло, табличку с венецианским львом и билеты в Музей естествознания.

Благодаря аптечке, которую всегда носит с собой, и его оперативности он остановил кровотечение, помогал ему до приезда помощи. Моя личная благодарность и благодарность всей Венеции за этот большой жест человечности, мужества и альтруизма

- отметил Луиджи Бруньяро.

Янис Терещенко рассказал, что с тех пор как пришел на службу, всегда носит с собой аптечку.

Мы, украинцы, научились заботиться друг о друге, и поэтому мы должны быть готовы немедленно вмешаться, если взорвется бомба. Это была простая операция для меня, но если бы я не был там, этот парень бы умер, потому что он терял так много крови из бедра, и каждая секунда была решающей

- рассказал украинский военный.

Уроженец Одесской области добавил, что после отпуска вернется защищать свою землю от врага.

Напомним

В декабре горные спасатели нашли троих украинцев, которые заблудились в горах Марамуреш после пересечения границы с Румынией. Один пострадавший получил травмы от камней, двое других имели переохлаждение.

На Буковине мужчина попал в ловушку мотоблока: спасатели освободили12.03.25, 16:00 • 16950 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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