Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро отметил наградой украинского военного Яниса Терещенко, который спас мужчину после ножевого ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Corriere della Sera.

Детали

Отмечается, что Янис был в отпуске с женой и сыном и спас жизнь прохожему. Он оказал медицинскую помощь молодому тунисцу, который истекал кровью после ножевого ранения.

Мэр принял его и подарил книгу с историей Марко Поло, табличку с венецианским львом и билеты в Музей естествознания.

Благодаря аптечке, которую всегда носит с собой, и его оперативности он остановил кровотечение, помогал ему до приезда помощи. Моя личная благодарность и благодарность всей Венеции за этот большой жест человечности, мужества и альтруизма

Янис Терещенко рассказал, что с тех пор как пришел на службу, всегда носит с собой аптечку.

Мы, украинцы, научились заботиться друг о друге, и поэтому мы должны быть готовы немедленно вмешаться, если взорвется бомба. Это была простая операция для меня, но если бы я не был там, этот парень бы умер, потому что он терял так много крови из бедра, и каждая секунда была решающей