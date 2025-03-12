На Буковине мужчина попал в ловушку мотоблока: спасатели освободили
Киев • УНН
60-летний буковинец застрял в мотоблоке во время работ. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и деблокировали пострадавшего, которого передали медикам для госпитализации.
Во время выполнения хозяйственных работ 60-летний мужчина застрял в мотоблоке. На помощь пришлось вызывать спасателей и медиков.
Передает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Буковина: во время выполнения хозяйственных работ 60-летний мужчина оказался под мотоблоком и не смог самостоятельно выбраться
Спасатели прибыли на место инцидента и деблокировали пострадавшего. Мужчину передали медикам для дальнейшей госпитализации.
Напомним
В Черновицкой области спасатели нашли мужчину, который заблудился в лесу возле села Банилов-Подгорный. Пострадавший провел в лесу почти трое суток, но смог предоставить приблизительные координаты своего местонахождения.
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