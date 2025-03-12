На Буковині чоловік потрапив у пастку мотоблока: рятувальники визволили
Київ • УНН
60-річний буковинець застряг у мотоблоці під час робіт. Рятувальники оперативно прибули на місце події та деблокували потерпілого, якого передали медикам для госпіталізації.
Під час виконання господарських робіт 60-річний чоловік застряг у мотоблоці. На допомогу довелось викликати рятувальників та медиків.
Передає УНН із посиланням на ДСНС України.
Буковина: під час виконання господарських робіт 60-річний чоловік опинився під мотоблоком і не зміг самостійно вибратися
Рятувальники прибули на місце інциденту та деблокували потерпілого. Чоловіка передали медикам для подальшої госпіталізації.
Нагадаємо
У Чернівецькій області рятувальники знайшли чоловіка, який заблукав у лісі біля села Банилів-Підгірний. Потерпілий провів у лісі майже три доби, але зміг надати приблизні координати свого місцезнаходження.
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